Şamua olarak bilinen ve nesli tükenmekte olan çengel boynuzlu dağ keçisi türü, Munzur Dağı'nda sürü galinde görüntülendi.

Türkiye'de nesli tükenmekte olan ve korumaya alınan şamualar, halk arasında çengel boynuzlu dağ keçisi olarak biliniyor.

Çengel boynuzlu dağ keçisi olarak bilinen şamua cinsi yaban keçileri, Munzur Dağı'nda sürü halinde görüntülendi.

Daha çok sarp kayalıklarla dağların zirvelerinde yaşayan şamualar, doğa fotoğrafçıları tarafından Munzur Dağı'nın zirvesinde beslenirken görüntülendi.

ÇOK SARP VE DİK ALANLARDA YAŞARLAR

Şamuaları görüntüleyen fotoğrafçılar, “Genelde çok sarp, dik alanlarda ve zirvelerde yaşarlar.

İnanılmaz bir hızları var. Onları çok uzakta fark edince kameraya kaydetmeye başladık. İnanılmaz güzel canlılar” ifadelerine yer verdi.

Sürü halindeki şamualar Erzincan'da görüntülendi ViDEO





