Sürücü adayları dikkat: Sağlık şartları değişti! İşte yeni yönetmelik...

Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 30 Eylül 2021 Tarihli ve 31614 Sayılı Resmî Gazete'de yayınlandı.

Ehliyet alırken birtakım belgeler istenir ve bu belgeler arasında sağlık raporu da vardır. Sağlık raporunda sürücü olabilir ibaresi bulunmayan hiç kimse ehliyet alamaz.

Ülkemizde epilepsi hastaları daha önce sürücü ehliyeti hiç alamazken Kasım 2016’da yayınlanan yeni bir yönetmelikle sürücü belgesi alma şartları getirildi.

Ancak araç kullanırken aniden meydana gelebilecek bir nöbet hem sürücünün hem de yayaların canlarını riske atabilir bu nedenle epilepsi hastalığı olan kişilere ehliyet verilirken durum farklı bir şekilde ele alınır.

Bu kapsamda 30 Eylül 2021 tarihli Resmi Gazete'de "Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" yayımlandı.

MUAYENE SÜRESİ DEĞİŞTİ

Eski yönetmeliğe göre, eğer epilepsisi olan hasta şuur kaybediyorsa bu durumda 6 aylık periyotlarla muayene edilmeleri gerekirdi.

5 yıl içerisinde nöbet geçirmediklerini ve antiepilepsik ilaç kullanmadıklarını belgelemeleri halinde durumları nöroloji sağlık kurulunda değerlendirilirdi.

Bir kez nöbet geçiren hasta 3 yıl boyunca bir kez daha geçirmemişse bu durumda yeniden değerlendirilirlerdi.

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni karara göre ise epilepsi hastaları;

“1) Şuur kaybının olduğu, şuur kaybının olmadığı, uyarılmış veya uyarılmamış epilepsi nöbeti geçiren hastalar, altı aylık periyodlarla nöroloji muayenesi yaptırdıklarını, üç yıl boyunca, ilaçsız veya en fazla iki antiepileptik ilaç kullanır halde iken nöbet geçirmediklerini belgelemeleri hâlinde durumları nöroloji sağlık kurulunda değerlendirilir.”

“3) İlk veya tek uyarılmamış epilepsi nöbeti geçiren kişilerin altı aylık periyodlarla nöroloji muayenesi yaptırdıklarını, iki yıl boyunca nöbet geçirmediklerini ve antiepileptik ilaçları kullanmadıklarını belgelemeleri hâlinde durumları nöroloji sağlık kurulunda değerlendirilebilir.”