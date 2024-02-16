Sürücüler dikkat: Aksaray'da sis... Görüş mesafesi düştü! Gece saatlerinde başlayan sis sabahın erken saatlerinde tüm şehri etkisi altına alırken, görüş mesafesini ise 10 metreye kadar düşürdü.

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İHA

Aksaray'da yaşayan ve araba kullanan vatandaşların dikkatli olması gerekiyor.

Aksaray'da gece yarısı başlayan ve kısa sürede şehri etkisi altına alan yoğun sis, sabahın erken saatlerinde devam ederek tüm şehri etkisi altına aldı.

Şehir merkezinde de etkili olan yoğun sis özellikle yüksek kesimlerde ve kara yollarında etkisini artırdı.

Göz gözü görmüyor!

Yoğun sis nedeniyle kara yollarında görüş mesafesi 10 metreye kadar düşerken sis; Aksaray-Ankara, Konya, Nevşehir ve Adana kara yollarında etkili oldu.

Kenti kaplayan sis, kara yolları ve şehir merkezinde etkisini halen sürdürüyor. Yoğun sis nedeniyle trafikte de araçlar yer yer seyretmekte zorluk çekti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)