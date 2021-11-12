Sürücüler dikkat: Bir zam daha geldi! İşte 2021 yeni LPG fiyatları

Sürücüler dikkat: Bir zam daha geldi! İşte 2021 yeni LPG fiyatları

Araç sahiplerini yakından ilgilendiren otogaz fiyatlarında değişiklik yapıldı. Pazartesi gecesinden itibaren pompalara yansıyacak zamlı LPG fiyatları merak konusu oldu. İşte 2021 yeni LPG fiyatları...

Dünya petrol fiyatlarındaki artış pompalara yansırken, bir zam haberi daha geldi.

15 Kasım 2021 Pazartesi gecesinden itibaren pompa satış fiyatlarına yansıyacak olan zam haberinin ardından araç sahipleri, yeni zamlı LPG fiyatlarını araştırmaya başladı.

Peki otogaza ne kadar, kaç kuruş zam geldi? İşte 2021 yeni LPG litre fiyatları...

OTOGAZA NE KADAR ZAM GELDİ?

Otogazın litre fiyatına pazartesi gecesinden itibaren geçerli olmak üzere 25 kuruş daha zam geldi. Zamlı fiyat, 15 Kasım Pazartesi’yi Salı’ya bağlayan gece yürürlüğe girecek.

Ekim ayında 93 kuruş zamlanan LPG’ye 2 Kasım’da 49 kuruş daha zam gelmişti. Böylece LPG’de bir buçuk aylık dönemdeki toplam zam 1,69 TL’ye ulaştı.

Yapılacak bu zamla birlikte İstanbul, İzmir ve Ankara'da LPG'nin litresi 7 liraya dayanacak.