Susatmayan ferahlatıcı Ramazan Şerbeti tarifi

İftar sofralarının ferahlatıcı lezzeti Ramazan şerbeti, geleneksel tadıyla denemek isteyenlerin araştırma konusu oldu. İşte sahurda veya iftarda susuzluğunuzu giderecek Ramazan şerbeti tarifi..

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte iftar ve sahur sofralarına dair tarif araştırmaları da hız kazandı.

Oruç tutan ve kendisine, ailesine iftar ve sahur sofraları hazırlayan kişiler, susuzluğu giderici içecek tariflerini araştırıyor. Bu durumda Ramazan sofralarına Ramazan şerbeti tarifi yetişiyor..

Vişne, reyhan, kızılcık, nane, hibiskus gibi birçok seçeneği olan Ramazan şerbeti, tadı ve ferahlığıyla oruç tutanların yardımına koşuyor.

Peki serinletici ve susatmayan Ramazan şerbeti nasıl yapılır? İşte Ramazan şerbeti tarifi..

RAMAZAN ŞERBETİ MALZEMELERİ

Şerbet yapımında arzu ettiğiniz kuru ve taze meyvelere yer verebilir, dondurulmuş ya da çekirdeklerini ayıklamadığınız taze vişne kullanmayı tercih edebilirsiniz. Meyvelerin taze ve zedesiz olmasına dikkat edin. Bol suda yıkayıp fazla sularını süzdürdükten sonra kullanın.

6 su bardağı su

3/4 su bardağı toz şeker

1 su bardağı vişne/kızılcık,nane,hibüskus veya 1 demet reyhan

10 adet kurutulmuş erik

1 su bardağı kuru üzüm

5 gram taze zencefil

1 adet çubuk tarçın

6 adet karanfil

RAMAZAN ŞERBETİ TARİFİ

Suyu derin bir tencereye aktarın. Kabuğunu soyduğunuz taze zencefil, karanfil ve çubuk tarçın ilavesiyle kaynamaya bırakın.

Kaynamaya başlayan suya toz şekeri atıp karıştırın. Sap kısımlarını tek tek ayıkladığınız kuru üzüm ve eriği ekleyin. 5 dakika kadar kaynatın.

Son olarak taze vişneleri veya istediğiniz meyveyi katıp kaynatma işlemini 2-3 dakika daha sürdürün.

Ocaktan aldığınız şerbet karışımını ılınması için oda ısısında bekletin. Ilınan şerbet karışımının tanelerini bir süzgeç yardımıyla süzerek alın.

Sürahiye alıp buzdolabında soğuttuğunuz ramazan şerbetini soğuk olarak sevdiklerinizle paylaşın.