Susayan kediye elleri ile su içirdi Kahramanmaraş’ta bir kedinin su içmeye çalıştığını gören minik bir çocuk, kediye kendi eliyle su içirdi.

İHA

Kahramanmaraş’ta yürekleri ısıtan bir görüntü kayda alındı. Çocuk, şehir merkezinde bulunan çeşmenin önünde susayan ve su içmeye çalışan kediyi gördü.

Elleriyle su içirdi

Bu durum üzerine kediye yardımcı olmak isteyen çocuk, hayvana kendi eliyle su içirdi.

Çok susayan kediye bir eliyle su içiren çocuğun bir yandan da kediyi sevmeye çalışması herkesin içini ısıtırken o anlar, vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)