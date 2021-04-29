Haberler

Yaşam Haberleri

Süt ve kremanın muhteşem uyumu: Panna cotta tarifi

Süt ve kremanın muhteşem uyumu: Panna cotta tarifi

Ana malzemesi süt ve krema olan panna cotta tatlısı, dünya mutfağının sevilen lezzetlerinden biri olarak öne çıkıyor. Peki, aslen İtalyanlara ait olan panna cotta nasıl yapılır?