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- Süt ve kremanın muhteşem uyumu: Panna cotta tarifi
Süt ve kremanın muhteşem uyumu: Panna cotta tarifi
Ana malzemesi süt ve krema olan panna cotta tatlısı, dünya mutfağının sevilen lezzetlerinden biri olarak öne çıkıyor. Peki, aslen İtalyanlara ait olan panna cotta nasıl yapılır?
- Haber Merkezi
- 29.04.2021 - 17:35
Kökü İtalya'ya uzanan panna cottanın ismi ‘pişmiş krema’ anlamına geliyor. Ana malzemesi süt ve krema olan bu tatlı, içerisindeki jelatinlerle katılaşıp kıvam alıyor.
İçinizi baymayacak hafif bir tatlı olan panna cotta, içerisinde sos kısmı haricinde un olmadığı için glutensiz beslenenlerin de zevkle tüketebileceği tatlılar arasında yer alıyor.
Püf noktalarına da dikkat ederek yapıldığında enfes bir lezzet ortaya çıkıyor.
Peki, Panna cotta nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte, Panna cotta tarifi...
PANNA COTTA TARİFİ İÇİN MALZEMELER
- 400 mililitre sıvı krema
- 2 su bardağı süt
- Yarım su bardağı toz şeker
- 2 yemek kaşığı toz jelatin
- 1 adet vanilya çubuğu
Çilek sosu için:
- 600 gram küçük boy çilek
- 3 yemek kaşığı toz şeker
- 1 tatlı kaşığı buğday nişastası
PANNA COTTA NASIL YAPILIR? PANNA COTTA YAPILIŞI
- Toz jelatini çeyrek su bardağı soğuk suda eritin.
- Krema, süt ve toz şekeri sos tenceresine alın.
- Vanilya çubuğunu bıçakla boyuna kesip içini çıkarın ve tencereye ilave edin.
- Karışımı kısık ateşte kaynama noktasına gelene kadar pişirin.
- Toz jelatini de içine ilave edip bir taşım daha kaynattıktan sonra ocaktan alın.
- Süzgeçten geçirdiğiniz karışımı kuplara bölüştürün. Kupları ağzına kadar doldurmamaya dikkat edin.
- Çilekleri ayıklayıp bol suda yıkayın ve süzün.
- İnce ince dilimlediğiniz çilekleri toz şekerle kaynatıp içine elenmiş nişasta ekleyin ve koyulaşmasını sağlayın.
- Pişirdiğiniz sosu kaselere bölüştürdüğünüz panna cotta’ların üzerine gezdirip buzdolabında soğutun. Afiyet olsun..
Püf noktası:
- Panna cotta oldukça akışkan bir tatlı olduğundan katılaşması için dolapta yeterince bekletilmesi gerekiyor.
- Vanilin çubuğu herkesin evinde bulunmayabilir. Dileyen paket vanilya kullanabilir.
- Panna Cotta tatlısını servis tabağına çevirerek servis edecekseniz, biraz daha uzun süre dolapta bekletin ve çevirmeden önce hafif sallayıp katılaştığından emin olun.
- Ayrıca kaselere doldurmadan önce hafifçe kaseyi ıslatmak faydalı olabilir. Bu gibi tatlıları kolay çevirmek için silikon kapları tercih edebilirsiniz.