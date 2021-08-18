- Haberler
- Yaşam Haberleri
- Sütlü aşure nasıl yapılır? Aşure günü 2021..
Sütlü aşure nasıl yapılır? Aşure günü 2021..
Aşure günü bugün idrak edilirken, aşure yapmak isteyenler kolları sıvadı. Klasik aşure tarifini denemek istemeyenler, "Sütlü aşure nasıl yapılır?" sorusunu araştırmaya başladı.
- Haber Merkezi
- 18.08.2021 - 14:18
- Güncelleme : 18.08.2021 - 14:30
Aşure günü geldi çattı, aşure yapmak isteyenler hazırlıklarına başladı.
Bugün yapılacak ibadetlerin dışında, aşure yaparak komşularına dağıtmak isteyenler tarif araştırmaya başladı.
Klasik tarifi denemek istemeyenler ise Sütlü aşure nasıl yapılır? sorusunu gündeme getirdi.
Peki Sütlü aşure nasıl yapılır?
SÜTLÜ AŞURE NASIL YAPILIR?
MALZEMELER
- 2 su bardağı buğday
- 2 yemek kaşığı pirinç
- 1 su bardağı nohut
- 1 su bardağı kuru fasulye
- 1,5 su bardağı kuru kayısı
- Yarım su bardağı kuru üzüm
- 10 adet kuru incir
- 2 yemek kaşığı irmik
- 2 yemek kaşığı kuş üzümü
- 2 portakal kabuğu rendesi
- 1 portakalın suyu
- 3 su bardağı toz şeker
- 2 su bardağı süt
- 1 su bardağı fındık ya da ceviz
- Yarım çay bardağı antep fıstığı
- Yarım çay bardağı çam fıstığı
- 5 adet karanfil
YAPILIŞI
- Buğday, nohut ve fasulyeyi ıslatın.
- Ayrı tencerelerde haşlayıp, sularını süzerek ılımaları için kenara alın.
- Bu esnada kuru üzüm, pirinç ve kuş üzümünü ayrı ayrı kaplar içerisinde suda bekletin.
- Derin bir tencere alarak, önce buğdayı haşlayın.
- Üzerine nohut ve fasulyeyi ilave edip, bütün malzemeleri karıştırın.
- Ardından malzemelerin üzerini geçecek şekilde su ilave edin.
- Kaynadıktan sonra kayısı ve inciri içerisine koyun.
- Bir kenarda kuru üzümü kaynatıp, suyunu süzün.
- Ardından kuru üzümleri, irmiği ve pirinci kaynayan tencereye ilave edin.
- 5 dakika sonra içerisine sütü ilave edin.
- İndirmeye yakın karanfil, portakal ve şeker ilave edin.
- Ocaktan indirdikten sonra, cevizleri ilave edip bir süre dinlendirin.