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Sütlü tatlıların demirbaşı: Kazandibi tarifi
Sütlü tatlıların demirbaşı olan kazandibi, büyük küçük herkesin severek yediği tatlılar arasında yer alıyor. İşte, yapımı oldukça kolay olan ve Ramazan ayının vazgeçilmezi ev usulü kazandibi tarifi..
- Haber Merkezi
- 24.04.2021 - 16:22
- Güncelleme : 24.04.2021 - 22:48
Sütlü tatlı deyince ilk akla gelen tatlılardan biri olan kazandibi, yediden yetmişe herkesin severek yediği, kimsenin hayır diyemediği bir lezzet.
Osmanlı mutfağından bu yana hiç değişmeden günümüze kadar gelen kazandibi tatlısı, hafifliği, az kalorisi ve yoğun lezzeti sayesinde özellikle Ramazan ayında iftardan sonra yenebilecek tatlılar arasında yer alıyor.
Çocukların da severek yediği ve içerisindeki süt sayesinde çok besleyici bir tatlı olan kazandibi tarifi, evinde denemek isteyenler tarafından araştırılıyor.
İşte, Kazandibi tatlısının evde nasıl yapılacağını merak edenler için en kolay kazandibi tarifi...
KAZANDİBİ TARİFİ İÇİN MALZEMELER
- 6 su bardağı süt
- 1 su bardağı toz şeker
- 3 çorba kaşığı buğday ya da mısır nişastası
- 3 çorba kaşığı pirinç unu
- 1 yemek kaşığı tereyağ veya margarin
- 1 çay kaşığı tarçın
- 1 paket vanilya (isteğe bağlı)
KAZANDİBİ YAPILIŞI
- Pirinç unu ve nişastayı çok az süt ile iyice çözdürün.
- Derin bir tencereye alıp sütünü ekleyin ve sürekli karıştırarak 10 dakika pişirin.
- Toz şekeri ve vanilyayı ilave edip kısık ateşte karıştırarak 3 dakika daha pişirin.
- Ocağın altını kapatıp mikser ile beş dakika pürüzsüz kıvamlı bir hal alana kadar çırpın.
- Büyük boy dikdörtgen cam tepsinin tabanını tereyağı ile yağlayıp her tarafına pudra şekeri serpin.
- Hazırladığınız koyu kıvamdaki muhallebiyi bu tepsiye eşit bir şekilde yayın.
- Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 20 dakika pişirip, pudra şekerinin eriyip karamelize olmasını sağlayın.
- Fırında yapmak istemezseniz ocak üzerinde de altını kızartabilirsiniz.
- Soğuyunca buzdolabına alın 2 saat dinlendirip dilimleyerek ters çevirip ister rulo haline getirip ister dilim olarak servis edin. Afiyet olsun..