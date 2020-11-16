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- Suudi Arabistan'da karda yürüyen develer
Suudi Arabistan'da karda yürüyen develer
Hail bölgesi, yağan karla beyaza büründü. Karda yürüyen develerin görüntüsü izlenme rekorları kırdı.
- DHA
- 16.11.2020 - 12:00
- Güncelleme : 16.11.2020 - 15:27
Suudi Arabistan'ın Hail bölgesine, hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi ile kar yağdı.
Hava sıcaklığının eksi 1'e kadar düştüğü bölge beyaz örtüyle kaplandı.
İZLENME REKORU KIRAN GÖRÜNTÜLER
Bölgedeki turistler kar görmenin heyecanıyla beyaza bürünen çöle akın ederken, turistler tarafından çekilen çölde karın tadını çıkaran devenin görüntüsü izlenme rekorları kırdı.
Gruplar halinde çölde koşan develer, izleyenleri adeta büyüledi.
Suudi Arabistan'da yağan kar sonrası beyaza bürünen çölde koşan develer İZLE