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    Suudi Arabistan'da karda yürüyen develer

    Hail bölgesi, yağan karla beyaza büründü. Karda yürüyen develerin görüntüsü izlenme rekorları kırdı.
    • DHA
    • 16.11.2020 - 12:00
    • Güncelleme : 16.11.2020 - 15:27
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    Suudi Arabistan'da karda yürüyen develer

    Suudi Arabistan'ın Hail bölgesine, hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi ile kar yağdı.

    Hava sıcaklığının eksi 1'e kadar düştüğü bölge beyaz örtüyle kaplandı.

    İZLENME REKORU KIRAN GÖRÜNTÜLER

    Bölgedeki turistler kar görmenin heyecanıyla beyaza bürünen çöle akın ederken, turistler tarafından çekilen çölde karın tadını çıkaran devenin görüntüsü izlenme rekorları kırdı.

    Gruplar halinde çölde koşan develer, izleyenleri adeta büyüledi.

    Suudi Arabistan'da yağan kar sonrası beyaza bürünen çölde koşan develer İZLE

    Suudi Arabistan da karda yürüyen develer #1

    Suudi Arabistan da karda yürüyen develer #2

    Suudi Arabistan da karda yürüyen develer #3

    Suudi Arabistan da karda yürüyen develer #4

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