Suudi turistler Kapalıçarşı'ya akın etti: Altına ilgi yoğun

Körfez ülkelerinden İstanbul'a gelen turistler, Kapalıçarşı'dan alışveriş yapmadan dönmüyor. Bölge esnafı ise bu durumdan memnun olduğunu belirtiyor.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle birçok ülkede seyahat yasağı geldi.

Aşı nedeniyle salgındaki tehlike ortadan kalktı. Bu kapsamda Türkiye'ye seyahat yasağı getiren Suudi Arabistan'ın, yasağı kaldırmasının ardından İstanbul'da ziyaret sayılarında artış yaşandı.

Altına yoğun ilgi

Tarihi Kapalıçarşı'ya akın eden turistler, Ayasofya'yı da ziyaret etmeden gitmiyor.

Çarşıdaki dükkanları talan eden turistler en çok altın, halı tekstil ve tesbih gibi ürünlere rağbet gösteriyor.

"Esnaflar bu durumdan çok memnun"

Suudi Arabistan’ın Türkiye’ye seyahat yasağının kaldırması ardından Türkiye’ye ciddi bir Suudi turist akımının olduğunu belirten Kapalıçarşı Genel Sekreteri Cem Özboyacı, “Özellikle Kapalıçarşı’ya gelme sebeplerinden biride burada istediklerini bulabilmeleri. Altın takılara çok dikkat ediyorlar. Halı, tesbih, tekstil gibi ürünler alıp alışverişlerini tamamlıyorlar. Kapalıçarşı, Suudi turistlerin gelmesiyle yoğunluk yaşıyor ve esnaflar bu durumdan çok memnun. Bu ziyaretler ekonomiye katkı sağlıyor.

Turistler genelde Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad, Mekke ve Medine’den geliyorlar. Gelen turistler burada 100 dolarlık ürün de alabiliyor, 10 bin dolarlık ürün de alabiliyor. Suudi Arabistan’ın kapılarını açması ile birlikte girişlerimizde 200-250 bin arasında artış yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

Suudi turistlerin gelmesi ile birlikte Kapalıçarşı'da ziyaret sayıları arttı VİDEO



"Kehribar ve büyük tesbihleri seviyorlar"

Suudi Arabistan’dan gelen turistlerden kaynaklı işlerin arttığını belirten Kapalıçarşı esnafı Sadık Abdikan, “Suudi turistler kehribar ve büyük tesbihleri seviyor. Ortalama fiyatları 4 ile 5 bin TL arasında değişiyor. Tabii bunlardan daha yüksek fiyatlı olanlar da var. Araplar genelde bunları talep ediyor. Suudi turistler genelde fiyatına bakmadan en iyisi tesbihi alır.” diye konuştu.

"Halıların metrekaresi 2 bin ile 10 bin TL arasında değişiyor"

İHA'nın aktarımına göre; Suudi turistlerin para harcayan millet olduğunu belirten Kapalıçarşı esnafı Haşim Güreli, “Kendi evlerine para harcıyorlar tabii ki halılara da talepleri var. Biz dünyanın her tarafına gönderim yapıyoruz ama yanlarında da götürüyorlar halıları. Bizim halılar el yapımı olduğunu için metrekaresi 2 bin ile 10 bin TL’ye kadar çıkan halılar var” dedi.