T-Rex dinozor türünün sanılandan oldukça yavaş yürüdüğü tespit edildi

Bilim insanları, Tyrannosaurus rex (T-Rex) dinozor türünün sanılandan oldukça yavaş, insanlara yakın bir hızda yürüdüğünü belirledi.

Jurassic Park filminin dev yırtıcıları arasında yer alan, cüssesi ve hızı ile ekran başındakileri titreten meşhur Tyrannosaurus rex'in, aslında o kadar hızlı olmadığı ortaya çıktı.

3 BOYUTLU MODELİYLE ADIMLARI HESAPLANDI

CNN'in haberine göre, "Royal Society Open Science" dergisinde yayımlanan araştırmada, Hollandalı paleontologlar, Leiden kentindeki doğal tarih müzesi Naturalis Biyoçeşitlilik Merkezinde bulunan 12 metrelik yetişkin T-Rex fosilinin üç boyutlu modelini oluşturdu ve dinozorun adım ritimlerini hesapladı.

YÜRÜME HIZI SAATTE 4.6 KİLOMETRE

Yürüttükleri çalışmada, dinozorun büyük kuyruğunu da hesaba katan paleontologlar, T-Rex'in normal yürüme hızının saatte 4.6 kilometre olabileceği sonucuna vardı.

AĞIR KUYRUĞU YAVAŞLATIYORDU

T-Rex'in aslında ortalama olarak insanlara yakın bir hıza sahip olduğunu belirten bilim insanları, daha önceki araştırmalarda T-Rex'in yürüme hızını hesaplamada bacaklarına bakıldığını ama ağır kuyruğunun dikkate alınmadığını kaydetti.