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- T-Rex dinozor türünün sanılandan oldukça yavaş yürüdüğü tespit edildi
T-Rex dinozor türünün sanılandan oldukça yavaş yürüdüğü tespit edildi
- AA
- 21.04.2021 - 23:06
- Güncelleme : 22.04.2021 - 01:22
Jurassic Park filminin dev yırtıcıları arasında yer alan, cüssesi ve hızı ile ekran başındakileri titreten meşhur Tyrannosaurus rex'in, aslında o kadar hızlı olmadığı ortaya çıktı.
3 BOYUTLU MODELİYLE ADIMLARI HESAPLANDI
CNN'in haberine göre, "Royal Society Open Science" dergisinde yayımlanan araştırmada, Hollandalı paleontologlar, Leiden kentindeki doğal tarih müzesi Naturalis Biyoçeşitlilik Merkezinde bulunan 12 metrelik yetişkin T-Rex fosilinin üç boyutlu modelini oluşturdu ve dinozorun adım ritimlerini hesapladı.
YÜRÜME HIZI SAATTE 4.6 KİLOMETRE
Yürüttükleri çalışmada, dinozorun büyük kuyruğunu da hesaba katan paleontologlar, T-Rex'in normal yürüme hızının saatte 4.6 kilometre olabileceği sonucuna vardı.
AĞIR KUYRUĞU YAVAŞLATIYORDU
T-Rex'in aslında ortalama olarak insanlara yakın bir hıza sahip olduğunu belirten bilim insanları, daha önceki araştırmalarda T-Rex'in yürüme hızını hesaplamada bacaklarına bakıldığını ama ağır kuyruğunun dikkate alınmadığını kaydetti.