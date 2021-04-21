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    T-Rex dinozor türünün sanılandan oldukça yavaş yürüdüğü tespit edildi

    Bilim insanları, Tyrannosaurus rex (T-Rex) dinozor türünün sanılandan oldukça yavaş, insanlara yakın bir hızda yürüdüğünü belirledi.
    • AA
    • 21.04.2021 - 23:06
    • Güncelleme : 22.04.2021 - 01:22
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    T-Rex dinozor türünün sanılandan oldukça yavaş yürüdüğü tespit edildi

    Jurassic Park filminin dev yırtıcıları arasında yer alan, cüssesi ve hızı ile ekran başındakileri titreten meşhur Tyrannosaurus rex'in, aslında o kadar hızlı olmadığı ortaya çıktı.

    3 BOYUTLU MODELİYLE ADIMLARI HESAPLANDI

    CNN'in haberine göre, "Royal Society Open Science" dergisinde yayımlanan araştırmada, Hollandalı paleontologlar, Leiden kentindeki doğal tarih müzesi Naturalis Biyoçeşitlilik Merkezinde bulunan 12 metrelik yetişkin T-Rex fosilinin üç boyutlu modelini oluşturdu ve dinozorun adım ritimlerini hesapladı.

    T-Rex dinozor türünün sanılandan oldukça yavaş yürüdüğü tespit edildi #1

    YÜRÜME HIZI SAATTE 4.6 KİLOMETRE

    Yürüttükleri çalışmada, dinozorun büyük kuyruğunu da hesaba katan paleontologlar, T-Rex'in normal yürüme hızının saatte 4.6 kilometre olabileceği sonucuna vardı.

    T-Rex dinozor türünün sanılandan oldukça yavaş yürüdüğü tespit edildi #2

    AĞIR KUYRUĞU YAVAŞLATIYORDU

    T-Rex'in aslında ortalama olarak insanlara yakın bir hıza sahip olduğunu belirten bilim insanları, daha önceki araştırmalarda T-Rex'in yürüme hızını hesaplamada bacaklarına bakıldığını ama ağır kuyruğunun dikkate alınmadığını kaydetti.

    T-Rex dinozor türünün sanılandan oldukça yavaş yürüdüğü tespit edildi #3

    T-Rex dinozor türünün sanılandan oldukça yavaş yürüdüğü tespit edildi #4

    T-Rex dinozor türünün sanılandan oldukça yavaş yürüdüğü tespit edildi #5

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