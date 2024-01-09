Tadı farklı, talibi çok: Antalya'da mantar döner satışı başladı Eşinin önerisiyle mantar döner yapmaya karar veren Vedat Yavuzer, "Özel olarak mantar yemeye gelen müşterilerimiz var. Biz mantar dönerine sadece yöremizin zeytinyağını ekliyoruz" dedi.

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İHA

Antalya’nın Kumluca ilçesinde tavuk döner yapıp satan Vedat Yavuzer, eşinin önerisiyle mantar döner yapmaya karar verdi.

Yavuzer, bölgede iklim şartlarına göre kasım, aralık ve ocak aylarında ormanda doğal olarak yetişen Kanlıca mantarından döner yaptı.

Tavuk döner bittikten sonra akşam saatlerinde döner ocağına mantar takan Yavuzer, Türkiye'de de ilk defa deneyen isim oldu.

Porsiyonu 100 TL'den satılan mantar döneri, tüketiciler tarafından beğeniyle karşılandı.

15 - 20 dakika içerisinde hazırlanıyor

Doğadan toplanan Kanlıca mantarları önce dönere titizlikle diziliyor. Ardından döner ateşine takılıyor. Yörenin geleneksel zeytinyağı ile yağlanıyor. 15 -20 dakika içine pişerek servise hazır hale getiriliyor. Döner bıçağıyla yine büyük bir titizlikle kesilen mantarlar müşterilere ikram ediliyor.

İlk defa mantar döneri yediğini belirten Özcan Arı, “Mantarın başka yemeklerini yemiştim. Ama dönerini hiç yemedim. Nefis harika olmuş.” dedi.

"Özel olarak mantar döneri yemeye geldim"

İlk defa mantar döneri yediğini belirten başka bir müşteri İsmail Tuğrul, “Hiç mantar döneri yemedim. Merak ettim. Özel olarak mantar döneri yemeye geldim. Çok güzel olmuş. Hoşuma gitti. Mantarın hep bu şekilde yenmesini isterim.” dedi.

"Mantar döner müşterilerimizi artırdı"

İş yeri sahibi Vedat Yavuzer ise gün içinde tavuk döner yaptıklarını, bu yıl bölgede Kanlıca mantarının çok olması sebebiyle eşi Dudu Yuvuzer'in teklifi üzerine ilk kez mantar döner denediğini ve çok beğenildiğini söyledi.

Beklemedikleri bir tepkiyle karşılaştıklarını ve müşterilerin mantar döneri çok beğendiğini söyleyen Yavuzer, "Mantar döneri sayesinde müşterilerimiz de arttı. Özel olarak mantar yemeye gelen müşterilerimiz var. Biz mantar dönerine sadece yöremizin zeytinyağını ekliyoruz. Ama daha çeşitli soslarda eklenebilir. Çeşitli soslar ekleyip bir de öyle deneyeceğiz.” dedi.

Kumluca'nın Ormanlık arazilerinde yetişen ve pazarlarda kilogramı 100 ile 150 TL arasında yetişen mantarın döner porsiyonu ise 100 TL'den müşterilere sunuluyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)