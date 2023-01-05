TADI KAÇTI! Starbucks kahve fiyatları 2023: Starbucks'a ne kadar zam geldi?

TADI KAÇTI! Starbucks kahve fiyatları 2023: Starbucks'a ne kadar zam geldi?

Kahve zinciri Starbucks, kahve fiyatlarında artışa gitti. Böylece, en ucuz kahve 32 TL'ye yükseldi.

Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından yeni yılda zam haberleri de devam ediyor.

Dünyaca ünlü kahve zinciri Starbucks da zam furyasına katıldı.

Türkiye'de de birçok şubesi bulunan Starbucks'ın tüm kahve ürünlerinde yüzde 30 oranında artış yapıldı.

5 Ocak'tan itibaren geçerli olacak yeni fiyatlar da paylaşıldı. Kahve tüketicileri ise duruma sosyal medya platformlarından tepki gösterdi.

Peki Starbucks zammı ne kadar? İşte yeni fiyatlar...

2023 Starbucks kahve fiyatları

Starbucks küçük boy filtre kahve fiyatı: 32,00 TL

Starbucks orta boy filtre kahve fiyatı: 36,00 TL

Starbucks büyük boy filtre kahve fiyatı: 41,00 TL

Starbucks Venti (büyük) Iced Cappuccino fiyatı: 50,00 TL

Starbucks Americano küçük boy kahve fiyatı: 35,00 TL

Starbucks küçük boy Caffe Latte: 39,00 TL

Starbucks orta boy Caffe Latte: 45,00 TL

Starbucks büyük boy Caffe Latte: 50,00 TL

Starbucks Signature Hot Chocolate küçük boy fiyatı: 48,00 TL

Starbucks Signature Hot Chocolate orta boy fiyatı: 54,00 TL

Starbucks Signature Hot Chocolate büyük boy fiyatı: 60,00 TL

Starbucks Caffe Mocha küçük boy fiyatı: 53,00 TL

Starbucks Caffe Mocha orta boy fiyatı: 61,00 TL

Starbucks Caffe Mocha büyük boy fiyatı: 67,00 TL

Flat White 40,00 TL

Ristretto Bianco 40,00 TL

Espresso tek 25,00 TL

Espresso duble 31,00 TL

Türk Kahvesi tek 28,00 TL

Türk Kahvesi duble 32,00 TL

Caffe Americano küçük 35,00 TL

Caffe Americano orta 39,00 TL

Caffe Americano büyük 44,00 TL

Filtre kahve küçük 32,00 TL

Filtre kahve orta 36,00 TL

Filtre kahve büyük 41,00 TL