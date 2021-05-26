Tadına doyum olmuyor: Haşhaşlı irmik tatlısı tarifi

Hafta içi her gün FOX TV ekranlarında izleyicisiyle buluşan Zuhal Topal'la Sofrada programının bugünkü yarışmacısının menüsünde, haşhaşlı irmik tatlısı yer aldı.

Haşhaşlı irmik tatlısının nasıl yapıldığını merak eden izleyiciler, arama motorları üzerinden haşhaşlı irmik tatlısı tarifi hakkında araştırmalara başladı.

Şerbetli olmasına rağmen oldukça hafif bir tatlı olan haşhaşlı irmik tatlısı, çay saatlerinde farklı lezzet arayanlar için nefis bir alternatif.

Peki haşhaşlı irmik tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte, hem göze hem mideye hitap eden haşhaşlı irmik tatlısı tarifi...

Şerbeti için:

Keki için:

Üzeri için:

Su ve şekeri bir tencereye alıp şeker eriyene dek tahta bir kaşıkla karıştırın. Ardından ocağın altını açın ve kaynamaya bırakın.

Kaynamaya başladıktan sonra içine limon suyu ilave edin. Bu şekilde 5 dakika daha kaynatın ve ocağın altını kapatıp soğumaya bırakın.

Derin bir kap içinde yumurta ve şekeri bir mikser yardımıyla yaklaşık 5 dakika çırpın.

Sıvı yağ ve sütü ekleyin. Haşhaş ve irmiği de ekledikten sonra güzelce karıştırın.

Son olarak elenmiş un ve kabartma tozunu ilave edip tüm malzemeler birleşinceye dek düşük ayarda mikserle veya bir spatulayla karıştırın.

Alt kısmı hafifçe yağlanmış 30x20 boyutlarında borcama hazırladığınız kek karışımını dökün.

Önceden ısıtılmış fırında, üstü kızarana dek 180 derecede yaklaşık 30-35 dakika boyunca pişmeye bırakın.

Üstü için krem şantiyi, soğuk sütle iyice çırpın ve dolaba kaldırın.

Kek piştikten sonra fırından alın.

Üstüne henüz sıcakken bir kürdan yardımıyla delikler açın ve soğumuş olan şerbeti kekin üstüne dökün.

Şerbeti iyice çekip keki soğuyana dek oda sıcaklığında dinlendirin.

Kek şerbeti tamamen çektikten ve soğuduktan sonra, üstüne dolapta soğumaya bıraktığınız krem şantiyi güzelce sürün.

Buzdolabında en az 2 saat tercihen 4-5 saat dinlendirin.