Tahin ve nohutun şöleni: Pratik humus tarifi

Zuhal Topal'la Sofrada programının bugünkü menüsünde yer alan humus, seyirciler tarafından araştırma konusu oldu. Peki evde pratik ve lezzetli humus nasıl yapılır? İşte tarifi..

Ortadoğu mutfağının lezzetlerinden biri olan humus, tahin ve nohutun uyumu ile sofraları süslüyor.

Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasının bugünkü menüsünde humus tarifi yer aldı. Denemek için kolları sıvayan izleyiciler, humus malzemeleri nelerdir, nasıl yapılır sorularını araştırıyor.

Protein açısından da oldukça zengin olan bu tarif, mezelerin vazgeçilmezleri arasında yerini koruyor.

Peki humus nasıl yapılır? İşte evde pratik ve lezzetli humus tarifi..

HUMUS MALZEMELERİ

3 su bardağı nohut

5 yemek kaşığı tahin

5 diş sarımsak

1 adet taze sıkılmış limon suyu

1 çay bardağı su

1 çay bardağı zeytinyağı

1 çay kaşığı kimyon

Yarım çay kaşığı tuz

Üzeri için:

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tatlı toz kırmızı biber

HUMUS NASIL YAPILIR? HUMUS TARİFİ

Ayıklanmış nohutları suda yumuşayana kadar haşlayın. Suyunu süzdürdüğünüz haşlanmış nohutların kabuklarını tek tek ayıklayın.

Ezilmiş sarımsakları küçük parçalar halinde doğrayın. Haşlanmış nohut, tahin, sarımsak, limon suyu, su, zeytinyağı, kimyon ve tuzu blender yardımıyla püre gibi olana kadar karıştırın.

Humus karışımını servis tabağına yayın, orta kısmında hafif bir çukur açın. Küçük bir sos tenceresinde zeytinyağını kızdırıp tatlı toz kırmızı biberi yakın. Kızgın yağı humusun üzerine gezdirin.