Tahta kaşıklar pırıl pırıl oluyor! Bu yöntemle çıkan kiri gören inanamıyor...

Tahta kaşıklar pırıl pırıl oluyor! Bu yöntemle çıkan kiri gören inanamıyor...

Tahta kaşıklar iyi temizlenmediği takdirde yemek kokuları birbirine sinebilir ve hijyenik olmayabilir. Peki tahta kaşık en iyi nasıl temizlenir? İşte bilmeniz gereken ipucu...

Yemek yaparken oldukça kurtarıcı ve kullanışlı olan tahta kaşıklar, zamanla kararır ve yıkamak yeterli olmayabilir.

Tahta kaşıklar adeta bir sünger gibi karıştırdığınız yemeğin yağıdı, tadını tuzunu içine çeker ve uzun süre kokusuyla birlikte kalır. Öyle ki sıcak bir suyun içinde beklettiğinizde kustuğunu gözlemleyebilirsiniz.

Bulaşık deterjanı ile temizlemenin yanı sıra tahta kaşıklardaki yemek kokusunu ve kararmaları geçirmek için çeşitli püf noktalar var.

Aynı zamanda kaşıklar kadar kesme tahtanızda da uygulayabileceğiniz temizleme yöntemiyle hijyenik ve ilk günkü haline getirebilirsiniz.

Tahta kaşıkları böyle temizleyin

Temizlik alanında imdadımıza koşan sirke ve karbonat ikilisini, tahta kaşık temizliğinde kullanabilirsiniz.

Tahta kaşıkları büyük bir tencerenin içerisine alın. Üzerine 1 paket karbonat ve 2 yemek kaşığı sirke ekleyin. Malzemelerin üzerini geçecek şekilde, kaynar su ekleyin ve kaynamaya bırakın.

15 dakikanın ardından tahta kaşıktaki kirlerin suya karıştığını görebilirsiniz. Temizlenen kaşıkları soğuk suyla durulayın ve kurutun.