Takı takmak isteyenler, yarım gram altına yöneliyor

Altın fiyatlarında meydana gelen artışlar, düğünlerde takı takmak isteyen vatandaşların davranışını değiştirdi.

Altın fiyatları, son dönemde yükselişe geçti.

Kocaeli'de vatandaşlar, yaklaşık 405 TL'den satılan gram altın ve 220 TL'ye kuyumculardaki vitrinlerde yerini alan yarım gram altına yoğun ilgi gösteriyor.

660 TL seviyelerinde satılan çeyrek altının fiyatını yüksek bulan vatandaşlar, düğünlerde takı takmak için gram ve yarım gram altınlara yöneliyor.

"GRAM VE YARIM GRAM ALTINLARA RAĞBET VAR"

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan Kuyumcular Çarşısı'nda kuyumculuk yapan Yasin Mehmet Eryılmaz, insanların gramajı düşük ürünlere daha çok ilgi göstermeye başladığını ifade etti.

Takı takmak isteyenlerin yeni gözdesi yarım gram altın VİDEO

Eryılmaz, “Artışlar devam ediyor. Altının şu andaki fiyatı da yüksek. Pandemi sürecinde dükkanlar kapalıydı. Düğünler de ertelendi. 1 Temmuz itibarıyla düğün sezonunun açılmasıyla da bizim işlerimiz de açıldı. Ama altın fiyatları pandemiden önceki sürece göre arttı. Altın fiyatlarının yıl başına doğru daha çok artacağı konuşuluyor.

Ama düğün yapacak olanlar mecbur olarak altın alıyor. Ama alacak olanlar 5 alacağına 3 alıyor. Düğünlerde para takılması yasak olduğu için gram ve yarım gram altınlara rağbet var. Ama düğünlerde yine bilezik alınıyor. Daha çok hafif tarzdaki ürünlere yönlenmiş durumdalar.” dedi.

"VİTRİNLERDE 8 AYAR ÜRÜNLER MEVCUT"

Fiyatların yükselmesi nedeni ile düşük ayar altınların da vitrinlerde yerini aldığını belirten bir diğer işletmeci Mehmet Mamik ise, “Fiyatlar yükseldi. Fiyatların yükselmesi kuyumcu esnafını olumsuz etkiledi. İnsanların alım gücü düştüğü için bozdurmaya ilgi gösteriyorlar. Alımdan daha çok bozdurma var. Süreçte yatırımcılar alım yapıyor. Eskiden 10 kişi alım yapıyordu ise şimdi 3 kişi yapıyor.

Düğünlerde insanlar altın almak zorundalar. Eskiden 14 ayar bir set 5 bin TL iken şimdi 9-10 bin TL oldu. Bundan dolayı altının ayarını düşürme yolu açıldı. Eskiden vitrinlerde 8 ayar altın çok bulundurulmazken şimdi 8 ayar ürünler mevcut.” diye konuştu.