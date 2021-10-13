Taksi nereye şikayet edilir? ALO taksi şikayet hattı

Taksicilerle çeşitli sorunlar yaşayan vatandaşlar, durumu yetkililere bildirmek istiyor. Peki taksi şikayeti nerede ve nasıl yapılır? İşte ALO taksi şikayet hattı...

Megakentlerde taksi-vatandaş arasındaki sorunlar büyürken, yaşadıkları rahatsızlıkların çözüme kavuşturulmasını isteyenler şikayet hatlarına başvuruyor.

Taksi şikayeti nasıl yapılır sorusu milyonlarca vatandaş tarafından en çok merak edilen detaylar arasında yer alıyor. Günlük yaşamlarında taksileri kullanarak semt değiştiren vatandaşlar, takside yaşanan aksiliklerle ilgili bir bildiri hattını sorguluyor.

Kısa mesafe, trafik, tarife, güzergah gibi çeşitli bahanelerle mağdur edilen vatandaşlar için iletişim hatları bulunuyor. Peki taksiler nereye ve nasıl şikayet edilir?

İşte taksicileri şikayet etmeye dair merak edilenler...

TAKSİCİLER NEREYE ŞİKAYET EDİLİR?

Taksi şikayet işlemi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ALO 153 hattı üzerinden gerçekleştiği gibi sosyal medya, Beyaz Masa uygulaması, yüz yüze başvuru, SMS ve faks yoluyla da alınabilmektedir.

Aynı zamanda İstanbul Taksiciler Esnaf Odası, vatandaşların şikayet ihtiyacına yönelik bir iletişim hattı kurdu.

Vatandaşlar, taksi konusunda sorun yaşamaları halinde Taksiciler Esnaf Odası’nın kendine ait olan 444 15 23 numaralı telefonunu arayabileceklerini belirtti.

ŞİKAYET SÜRECİ

Taksi şikayeti için aradığınız ALO 153 hattında adımlar şu şekilde işlemektedir;