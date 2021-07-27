Taksi sorunsalı: Kısa mesafe yolcu almama cezası ne kadar?

Taksi sorunsalı: Kısa mesafe yolcu almama cezası ne kadar?

Uzun zamandır taksiciler ve yolcular arasında büyük bir sorun olan "kısa mesafe" yolculuğu, sıklıkla yaşanmaya devam ediyor. Peki kısa mesafe yolcu almama cezası ne kadardır? İşte merak edilen cevap..

Yolculuk için taksiyi tercih edenlerin çoğu zaman yaşadığı problemlerden biri olan "kısa mesafe yolculuğu" özellikle megakentlerde tartışmalara yol açıyor.

Taksiciler çoğu zaman az kazanç sağlamasından veya taksi durağındaki sıralarını kaybetmek istememelerinden dolayı kısa mesafe yolcu almıyor. Ancak hali hazırda Trafik Kanunu’na göre kısa mesafe yolcu almamak veya yolcu seçmek kesinlikle yasak bir davranıştır.

Taksilerin kısa mesafe yolcu almamasının da bir cezası bulunmaktadır.

Peki kısa mesafe yolcu almama cezası nedir? İşte yanıtı...

KISA MESAFE YOLCU ALMAMANIN CEZASI

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bu konuda çok uyarı ve denetim yapılıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan Talimatname ile kısa mesafe yolcu almadığı tespit edilen taksiciler için ceza kesilmektedir.

Kısa mesafe yolcu almamanın cezası oldukça yüksektir. Buna göre 2021 yılı itibariyle kısa mesafe yolcu almadığı tespit edilen taksi şoförlerine 2.265 TL idari para cezası kesilmektedir.

TAKSİCİLERİN UYMASI GEREKEN KURALLAR

Taksicilerin uyması gereken genel kurallar şu şekilde sıralanıyor: