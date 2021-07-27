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- Taksi sorunsalı: Kısa mesafe yolcu almama cezası ne kadar?
Taksi sorunsalı: Kısa mesafe yolcu almama cezası ne kadar?
- Haber Merkezi
- 27.07.2021 - 17:22
Yolculuk için taksiyi tercih edenlerin çoğu zaman yaşadığı problemlerden biri olan "kısa mesafe yolculuğu" özellikle megakentlerde tartışmalara yol açıyor.
Taksiciler çoğu zaman az kazanç sağlamasından veya taksi durağındaki sıralarını kaybetmek istememelerinden dolayı kısa mesafe yolcu almıyor. Ancak hali hazırda Trafik Kanunu’na göre kısa mesafe yolcu almamak veya yolcu seçmek kesinlikle yasak bir davranıştır.
Taksilerin kısa mesafe yolcu almamasının da bir cezası bulunmaktadır.
Peki kısa mesafe yolcu almama cezası nedir? İşte yanıtı...
KISA MESAFE YOLCU ALMAMANIN CEZASI
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bu konuda çok uyarı ve denetim yapılıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan Talimatname ile kısa mesafe yolcu almadığı tespit edilen taksiciler için ceza kesilmektedir.
Kısa mesafe yolcu almamanın cezası oldukça yüksektir. Buna göre 2021 yılı itibariyle kısa mesafe yolcu almadığı tespit edilen taksi şoförlerine 2.265 TL idari para cezası kesilmektedir.
TAKSİCİLERİN UYMASI GEREKEN KURALLAR
Taksicilerin uyması gereken genel kurallar şu şekilde sıralanıyor:
- Çok uzun ya da kısa mesafe ile olumsuz hava koşullarında ya da trafiğin yoğun olduğu durumlarda yolcu almaktan kaçınan taksicilere ceza yazılacak.
- Ödeme konularında bozuk para ya da benzeri şekillerde sorun çıkaran taksicilere ceza yazılacak.
- Yabancı turistler başta olmak üzere farklı şehirlerden gelen vatandaşları adresi bilmemeleri üzerine fazla gezdiren taksicilere ceza yazılacak.
- Seyir halindeyken cep telefonu kullanan taksicilere ceza yazılacak.
- Kirli ya da bakımsız araç olmayacak. Yüksek sesli müzik dinlenmeyecek.
- Yolcular rahatsız edilmeyecek ve uzun süreli yüksek sesle konuşulmayacak.
- Araç içi sigara içilmeyecek
- Pazarlık usulü yolcu taşınmayacak
- Alkollü iken araç kullanılmayacak