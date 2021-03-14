Taksim Camii'nde sona gelindi

Taksim’in çehresini değiştiren caminin yüzde 99’u tamamlanırken, Ramazan ayının ilk günü olan 13 Nisan’da ibadete açılması bekleniyor.

Taksim Meydanı'nda temeli 17 Şubat 2017'de atılan camide sona yaklaşılıyor.

Sur Yapı tarafından yapılan yaklaşık 2 bin 482 metrekare arsa ve 16 bin 220 metrekare inşaat alanına sahip camideki çalışmalar havadan görüntülendi.

NEREDEYSE BİTTİ, RAMAZAN’DA KAPILARINI AÇIYOR

Yaklaşık iki hafta önce genel işçiliğinin yüzde 99'u tamamlandığı kaydedilen caminin, Ramazan ayının ilk günü olan 13 Nisan’da ibadete açılması bekleniyor.

İçinin boyanması da tamamlanan caminin çevresindeki peyzaj çalışmalarına ise devam ediliyor.

2 BİN 250 KİŞİ AYNI ANDA NAMAZ KILACAK

2019 yılında kaba inşaatı tamamlanan cami, 61 metre yüksekliğinde…

Caminin kapalı ibadet alanında 2 bin 250 kişi aynı anda namaz kılabilecek. Kadınlar için 465 metrekarenin ayrıldığı projede, 620 kadın bir arada ibadetini gerçekleştirebilecek.

Caminin açık ibadet alanına ise 700 kişi alınabilecek.

Taksim Camii'ndeki son durum havadan görüntülendi ViDEO

KÜLTÜR MERKEZİ DE VAR

Birinci bodrum katında çok amaçlı salon, abdesthane, dijital İslam kütüphanesi ve aşevi yer alıyor.

Zemin ve birinci katta ise ibadet alanları, ziyaretçi dinlenme alanları ile vakıf merkezi yer alacak.

Yaklaşık 15 bin metrekare kapalı alana sahip yapının, 10 bin metrekaresi otopark, 5 bin metrekaresi ise cami, kültür merkezi ve vakıf merkezi olacak.