Yapım aşaması henüz süren Taksim Camii'nin yüzde 80'i tamamlanırken, Şefik Birkiye ve Selim Dalaman'ın imzasını taşıyan mimaride sona yaklaşıldı.

İstanbul Beyoğlu'nda bulunan Taksim meydanına inşa edilen Taksim Camii'nin yapım çalışmaları sürüyor.

Koronavirüs nedeniyle yapımına bir süre ara verilen Taksim Camii'nin inşaat çalışmalarına, 1 Haziran normalleşme süreci ile birlikte tekrar başlanmıştı.

Sosyal mesafe kurallarına uyularak inşaatı süren Taksim Camii'nin dış cephesindeki işçilik tamamlandı, iç kaplama ve mermer kaplama çalışmaları sürüyor.

ANTALYA VE BURSA'DAN GETİRTİLDİ

Mimarlar Şefik Birkiye ve Selim Dalaman'ın imzasını taşıyan caminin içerisinde kullanılacak mermerler Antalya ve Bursa'da yer alan mermer ocaklarından getirildi.

Pencerelerin tamamı takıldı, otopark, sergi alanı ve konferans salonu olarak kullanılacak alt katlardaki çalışmalar ise sürüyor.

Taksim Camii'nde sona yaklaşılıyor ViDEO

DIŞ CEPHE ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

Ayrıca caminin 65 metre yüksekliğindeki 2 minaresinde çalışmalar tamamlandı ve kurulan iskeleler söküldü. Caminin dış cephesindeki çalışmalar tamamlanarak iskeleler kaldırıldı.

YIL SONUNA BİTMESİ BEKLENİYOR

Çalışmaların hızla devam ettiği camide genel işçiliğinin yüzde 80'i biterken, caminin yıl sonunda tamamlanması planlanıyor.