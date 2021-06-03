Taksim Camii'ne turistlerden yoğun ilgi

Çeşitli ülkelerden turistler, geçtiğimiz cuma günü açılan camiyi gezdi.

İstanbul'un yeni sembolleri arasındaki yerini alan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 28 Mayıs'ta açılan Taksim Camii, turistlerin ilgi odağı haline geldi.

Geçen hafta kılınan cuma namazıyla ibadete açılan Taksim Camii'ne vatandaşların yanı sıra turistler de yoğun ilgi gösteriyor.

TAKSİM CAMİİ İLGİ ODAĞI OLDU

Türkiye'nin farklı illerinden camiyi görmek için gelen vatandaşlar ve diğer ülkelerden gelen yabancı ziyaretçilerin bir bölümü, namaz vakti camide saf tutuyor. Bazı turistler de caminin önünde hatıra fotoğrafı çektiriyor.

Endonezya'dan Türkiye'ye turistik gezi için gelen Wedaa Dapty, caminin dizaynını çok beğendiğini dile getirdi. Dapty, "Bu benim için büyük bir sürpriz oldu çünkü daha geçen cuma günü açılmış. Caminin içi muhteşem." diye konuştu.

"CAMİNİN GÜZELLİĞİNE ŞAHİT OLMAK GÜZEL BİR DUYGU"

Cibuti'den gelen Fatiha Dawa da ailesiyle camiyi gezdiklerini ve içeride ibadet ettiklerini kaydetti. Dawa, "Burada olduğum için çok heyecanlıyım. Caminin güzelliğine şahit olmak güzel bir duygu." dedi.

Libya'dan gelen Zahra İndi de ailesiyle ziyaret ettiği caminin mimarisini beğendiğini dile getirdi.