Taksim Meydanı ve Çamlıca Tepesi'nden güneş tutulmasını izlediler

Taksim Meydanı ve Çamlıca Tepesi'ne gelenler parçalı güneş tutulmasını ilgiyle izledi.

Parçalı güneş tutulması Avrupa, Kuzey-Doğu Afrika, Orta Doğu ve Asya'nın batısından izlendi.

Güneş'in yaklaşık yüzde 50'sinin Ay tarafından örtüldüğü ve yaklaşık 3 saat süren tutulma, Türkiye'de de saat 12.36 ile 15.01 arasında ilgiyle izlendi.

Çamlıca Tepesi'ne gelenler, tutulmayı izlemek için saatlerce bekledi.

"Gözlükle bakınca çok net bir şekilde görüyorum"

Çamlıca Tepesi'ne gelenlerden Süleyman İlaslı, "Bugün Çamlıca Tepesi'ne eşimle beraber çıktık. Biz de bir hazır gözlük var, bununla geliyoruz güneş tutulmasını izlemek üzere. 2005 yılında Antalya'da özel olarak tam güneş tutulmasını izlemek için gitmiştik. İstanbul'da 13.50 civarında tam yüzde 40'a yakın bir tutulma olacağı söyleniyor. Gözlükle bakınca çok net bir şekilde görüyorum. Biraz önce baktım yüzde 25'e yakın bir kapama var güneşte. Bekliyoruz yüzde 40'ı göreceğiz." dedi.

" Bugün benim için çok coğrafi bir gün"

Coğrafya öğretmeni Zeliha İlaslı ise "Heyecanlıyım, 2005 yılında Antalya' da bu gözlüğümde yine tam tutumu izlemiştim. Bugün de benim için çok coğrafi bir gün. Doğal olayları izlemek için fırsatım olduğu zaman böyle çevreye yayılıyorum. Özel güneş izleme gözlüğü ile izleyeceğim. 25 yıldır bu gözlüğü saklıyorum." dedi.

Kastamonu'dan geldiğini söyleyen Nurgül Gökmen, "Çok güzel. Yarım ay gözüküyor. Kesinlikle mükemmel bir görüntü." diye konuştu.