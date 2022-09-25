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    Taksim Meydanı'na hamak kurup sefa süren turist

    Yabancı uyruklu turist, Taksim Meydanı’ndaki ağaçların arasına kurduğu hamakla sefa sürerken turisti gören vatandaşlar, şaşkınlıklarını gizleyemedi.
    • 25.09.2022 - 17:20
    • Güncelleme : 25.09.2022 - 17:25
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    Taksim Meydanı'na hamak kurup sefa süren turist

    İstanbul'daki Taksim Meydanı, her gün binlerce turisti ağırlıyor.

    Taksim Meydanı, birbirinden ilginç görüntülere sahne olmaya devam ediyor.

    Motosikletle Taksim Meydanı'na gelen yabancı uyruklu turist, iki ağacın arasına hamak kurarak sefa sürdü.

    Keyif yaptı

    Hamağı gören vatandaşlar şaşırırken turist, bu duruma aldırış etmeden hamağın keyfini çıkarmaya devam etti.

    Bir süre sonra bölgeden ayrıldı

    İHA'nın haberine göre; yaklaşık bir saat hamakla Taksim Meydanı’nda dinlenen turist, daha sonra kurduğu hamağı toplayarak bölgeden ayrıldı.

    Taksim Meydanı'na hamak kurup sefa süren turist VİDEO

    Taksim Meydanı na hamak kurup sefa süren turist #1


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