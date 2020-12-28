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    Taksim'de Amerikalı turistin ilginç görüntüsü

    Turist, sıra dışı kıyafetiyle fotoğraf çektirmek isteyenlerin ilgi odağı oldu.
    • İHA
    • 28.12.2020 - 09:40
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    Taksim'de Amerikalı turistin ilginç görüntüsü

    Taksim'de Amerikalı bir turist, ilginç tişörtü ve maskesiyle dikkatleri üzerine çekti.

    Koronavirüs salgını döneminde turistin maskesi boru ve hava filtresiyle oldukça ilginç bir görüntü oluşturdu.

    TURİSTİN DİKKAT ÇEKEN KIYAFETİ

    Bazı vatandaşlar, Kaliforniyalı olduğu öğrenilen turistle hatıra fotoğrafı çektirdi.

    Gezisini tamamlayan turist, daha sonra elindeki poşetlerle yoluna devam etti.

    Taksim'de garip giyimli turist dikkatleri üzerine çekti ViDEO

    Taksim de Amerikalı turistin ilginç görüntüsü #1

    Taksim de Amerikalı turistin ilginç görüntüsü #2

    Taksim de Amerikalı turistin ilginç görüntüsü #3

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