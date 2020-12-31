Taksim'de atlı polislere yoğun ilgi gösterildi

İstiklal Caddesi'nde atlı devriye gezen polis ekipleri, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekti. Ekipler, yasak öncesi uyarılarda bulundu.

İstanbul Taksim'de atlı polisler devriye gezdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Atlı Polis Grup Amirliği ve Köpek Eğitim Merkezi'ne bağlı polis ekiplerinin devriyesi, görenlerin ilgisini çekti.

GÖRENLERİN DİKKATİNİ ÇEKTİ

Yılbaşı ve sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde Taksim Meydanı'nda ve İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirilen atlı devriyeyi görenler, telefonlarına sarıldı.

UYARILAR YAPILDI

Ekipler devriye esnasında vatandaşlara sosyal mesafeye dikkat etmeleri ve maskelerini doğru takmaları konusunda uyarılarda bulundu. İstiklal Caddesi'nde atlara ve köpeklere vatandaşların ilgisi yoğun oldu.





























