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    Taksim'de dilenci operasyonu

    Taksim’de küçük yaştaki çocukları kullanarak dilenen kadınlar Beyoğlu zabıta ekiplerince yakalandı.
    • Haber Merkezi
    • 19.08.2022 - 10:26
    • Güncelleme : 19.08.2022 - 10:29
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    Taksim'de dilenci operasyonu

    İstanbul’un en işlek yerlerinden biri olan, her gün binlerce kişinin ziyaret ettiği Taksim dilenci sorunu ile boğuşuyor.

    Hemen her köşe başında bekleyen dilenciler, duygu sömürüsü yaparak aldıkları paralarla haksız kazanç elde ediyor.

    Dilencilerin birçoğu insanları daha kolay etkilemek için küçük çocukları kullanıyor.

    Özellikle yabancı turistleri hedef olarak seçen dilenciler, para alabilmek için her yolu deniyor.

    Çocukları dilendiriyorlar

    Konuyla ilgili çok sayıda ihbar alan Beyoğlu Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin denetimleri sırasında tamamı kadınlardan oluşan dilencilerin yanlarında çocuklar olduğu görüldü.

    Kadınlardan biri ekip aracına binmemek için elinden geleni yaptı. Dilenci bir kadın yanındaki çocuğu bahane ederek, “Çocuk korkuyor” diyerek kaçmaya çalıştı.

    Taksim dilenci

    Zabıtalara engel olmaya çalıştı

    İHA'nın haberine göre: zabıta ekiplerince, yine yanındaki küçük çocuğu kullanarak dilenen başka kadın daha yakalandı. Kadın ekip aracına götürülürken kim olduğu bilinmeyen bir kişi zabıtanın önünü kesti ve engel olmaya çalıştı.

    Şahıs ayrıca görüntü alan basın mensubuna da el işareti yapıp, “çekme bak!” diyerek tehditkar hareketlerde bulundu.

    Zabıta ekipleri kendilerini ve basın mensubunu engellemek isteyen kişiye izin vermedi ve kadın dilenciyi araca bindirerek işlemlerinin yapılması için Beyoğlu Zabıta Müdürlüğüne götürdü.

    Çocukları kullanarak dilenen kadınlar VİDEO

    Taksim dilenci

    Taksim dilenci

    Taksim dilenci

    Taksim dilenci

    Taksim dilenci


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