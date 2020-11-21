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    Taksim'de gel-al servisi, restoranların önünü doldurdu

    Yeni kısıtlamalarla restoranlardaki gel-al ve paket servislerinin uygulamaya girmesinin ardından, dükkan ve büfelerin önü yerde ve sokakta yemek yiyenlerle doldu.
    • DHA
    • 21.11.2020 - 16:33
    • Güncelleme : 21.11.2020 - 17:44
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    Taksim'de gel-al servisi, restoranların önünü doldurdu

    Koronavirüse karşı alınan tedbirlerin sıkılaştırılmasının ardından kafe, restoran ve büfelerde gel-al ya da paket servis siparişi dönemine geçildi.

    İstanbul Beyoğlu Taksim Meydanı'ndaki dönerciler de sadece gel al ve paket servisi yaparak hizmet veriyor.

    DÜKKAN ÖNLERİNDE KALABALIK

    Buradaki büfelerden yiyecek, içecek alan kişiler dükkanlarda oturamadığı için ellerindeki yiyecekleri dükkan önünde yerken kalabalık oluştu.

    Taksim'de gel-al servisi, restoranların önünü doldurdu VİDEO

    Taksim de gel-al servisi, restoranların önünü doldurdu #1

    YERE ÇÖKÜP YEDİLER

    Bazı kişilerin de dükkan önünde yere çökerek yemek yedikleri görüldü.

    Taksim de gel-al servisi, restoranların önünü doldurdu #2

    UYARILARA ALDIRIŞ EDİLMEDİ

    Çalışanların uyarısına rağmen uzaklaşmayan kişiler sosyal mesafe kuralına da aldırış etmedi.

    Taksim de gel-al servisi, restoranların önünü doldurdu #3

    Taksim de gel-al servisi, restoranların önünü doldurdu #4

    Taksim de gel-al servisi, restoranların önünü doldurdu #5

    Taksim de gel-al servisi, restoranların önünü doldurdu #6

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