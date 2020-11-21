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- Taksim'de gel-al servisi, restoranların önünü doldurdu
Taksim'de gel-al servisi, restoranların önünü doldurdu
Yeni kısıtlamalarla restoranlardaki gel-al ve paket servislerinin uygulamaya girmesinin ardından, dükkan ve büfelerin önü yerde ve sokakta yemek yiyenlerle doldu.
- DHA
- 21.11.2020 - 16:33
- Güncelleme : 21.11.2020 - 17:44
Koronavirüse karşı alınan tedbirlerin sıkılaştırılmasının ardından kafe, restoran ve büfelerde gel-al ya da paket servis siparişi dönemine geçildi.
İstanbul Beyoğlu Taksim Meydanı'ndaki dönerciler de sadece gel al ve paket servisi yaparak hizmet veriyor.
DÜKKAN ÖNLERİNDE KALABALIK
Buradaki büfelerden yiyecek, içecek alan kişiler dükkanlarda oturamadığı için ellerindeki yiyecekleri dükkan önünde yerken kalabalık oluştu.
Taksim'de gel-al servisi, restoranların önünü doldurdu VİDEO
YERE ÇÖKÜP YEDİLER
Bazı kişilerin de dükkan önünde yere çökerek yemek yedikleri görüldü.
UYARILARA ALDIRIŞ EDİLMEDİ
Çalışanların uyarısına rağmen uzaklaşmayan kişiler sosyal mesafe kuralına da aldırış etmedi.