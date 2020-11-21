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Taksim'de gel-al servisi, restoranların önünü doldurdu

Taksim'de gel-al servisi, restoranların önünü doldurdu

Yeni kısıtlamalarla restoranlardaki gel-al ve paket servislerinin uygulamaya girmesinin ardından, dükkan ve büfelerin önü yerde ve sokakta yemek yiyenlerle doldu.