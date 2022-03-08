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    Taksim'de kadın polisler, hemcinslerine çiçek dağıttı

    8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle görev alan kadın polisler, kadınlara çiçek dağıttı.
    • DHA
    • 08.03.2022 - 17:21
    • Güncelleme : 08.03.2022 - 17:25
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    Taksim'de kadın polisler, hemcinslerine çiçek dağıttı

    Dünya Kadınlar Günü olması nedeniyle tüm dünyada kadınlar için kutlamalar yapılıyor.

    Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev alan kadın polisler, kadınlara karanfil dağıttı.

    GÖREV NOKTALARINA DÖNDÜLER

    Kadın polisler, çiçek dağıtımının ardından görev noktalarına döndü.

    Taksim de kadın polisler, hemcinslerine çiçek dağıttı #1

    Taksim de kadın polisler, hemcinslerine çiçek dağıttı #2

    Taksim de kadın polisler, hemcinslerine çiçek dağıttı #3

    Taksim de kadın polisler, hemcinslerine çiçek dağıttı #4

    Taksim de kadın polisler, hemcinslerine çiçek dağıttı #5

    Taksim de kadın polisler, hemcinslerine çiçek dağıttı #6

    Taksim de kadın polisler, hemcinslerine çiçek dağıttı #7

    Taksim de kadın polisler, hemcinslerine çiçek dağıttı #8

    Taksim de kadın polisler, hemcinslerine çiçek dağıttı #9

    Taksim de kadın polisler, hemcinslerine çiçek dağıttı #10


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