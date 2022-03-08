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- Taksim'de kadın polisler, hemcinslerine çiçek dağıttı
Taksim'de kadın polisler, hemcinslerine çiçek dağıttı
8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle görev alan kadın polisler, kadınlara çiçek dağıttı.
- DHA
- 08.03.2022 - 17:21
- Güncelleme : 08.03.2022 - 17:25
Dünya Kadınlar Günü olması nedeniyle tüm dünyada kadınlar için kutlamalar yapılıyor.
Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev alan kadın polisler, kadınlara karanfil dağıttı.
GÖREV NOKTALARINA DÖNDÜLER
Kadın polisler, çiçek dağıtımının ardından görev noktalarına döndü.