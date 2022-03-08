Taksim'de kadın polisler, hemcinslerine çiçek dağıttı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle görev alan kadın polisler, kadınlara çiçek dağıttı.

Dünya Kadınlar Günü olması nedeniyle tüm dünyada kadınlar için kutlamalar yapılıyor.

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev alan kadın polisler, kadınlara karanfil dağıttı.

GÖREV NOKTALARINA DÖNDÜLER

Kadın polisler, çiçek dağıtımının ardından görev noktalarına döndü.





































