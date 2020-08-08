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    Taksim’de köpeğin vefası: Yalnız bırakmıyor

    Taksim Meydanı'nda uyuyan evsiz kadının yanında sırtüstü yatarak ilginç halde uyuyan sokak köpeği vatandaşların ilgi odağı oldu.
    • DHA
    • 08.08.2020 - 11:12
    • Güncelleme : 08.08.2020 - 11:12
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    Taksim’de köpeğin vefası: Yalnız bırakmıyor

    Uzun yıllardır İstanbul’un Beyoğlu ilçesi Taksim Meydanı'nda olan evsiz bir kadın, çevresindeki sokak köpekleri ile dikkat çekiyor.

    Adeta kendini sokak köpeklerine adayan kadın, onların beslenme ve bakımları ile ilgileniyor.

    VEFALI DOST

    Çevredeki köpekleri besledikten sonra yorgun düşen ve kaldırımda uyuyan kadını, yıllardır beslediği bir sokak köpeği yalnız bırakmıyor.

    Taksim’de köpeğin vefası: Yalnız bırakmıyor ViDEO

    Taksim’de köpeğin vefası: Yalnız bırakmıyor #1

    GÖREN BU ANI ÖLÜMSÜZLEŞTİRİYOR

    Kaldırımda uyuyan kadının yanına yatarak uyuyan ve adeta sadakat gösteren sokak köpeği vatandaşların ilgisini çekiyor. Köpeğin ilginç şekilde sırtüstü yattığını gören kişiler cep telefonları ile fotoğraf çekiyor.

    Taksim’de köpeğin vefası: Yalnız bırakmıyor #2

    Taksim’de köpeğin vefası: Yalnız bırakmıyor #3

    Taksim’de köpeğin vefası: Yalnız bırakmıyor #4

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