Taksim’de köpeğin vefası: Yalnız bırakmıyor

Taksim Meydanı'nda uyuyan evsiz kadının yanında sırtüstü yatarak ilginç halde uyuyan sokak köpeği vatandaşların ilgi odağı oldu.

Uzun yıllardır İstanbul’un Beyoğlu ilçesi Taksim Meydanı'nda olan evsiz bir kadın, çevresindeki sokak köpekleri ile dikkat çekiyor.

Adeta kendini sokak köpeklerine adayan kadın, onların beslenme ve bakımları ile ilgileniyor.

VEFALI DOST

Çevredeki köpekleri besledikten sonra yorgun düşen ve kaldırımda uyuyan kadını, yıllardır beslediği bir sokak köpeği yalnız bırakmıyor.

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Kaldırımda uyuyan kadının yanına yatarak uyuyan ve adeta sadakat gösteren sokak köpeği vatandaşların ilgisini çekiyor. Köpeğin ilginç şekilde sırtüstü yattığını gören kişiler cep telefonları ile fotoğraf çekiyor.