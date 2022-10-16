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    Taksim'de pazar günü yoğun geçti

    Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, Taksim Meydanı'na adeta akın ederken tramvay seferleri zorlaştı.
    • 16.10.2022 - 18:57
    • Güncelleme : 16.10.2022 - 19:26
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    Taksim'de pazar günü yoğun geçti

    İstanbullular, hafta sonunu ve güneşli havayı değerlendirdi.

    Kentte bu durumu fırsat bilen vatandaşlar, İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı'na akın etti.

    Yoğunluk nedeniyle İstiklal Caddesi'nde vatandaşların yürümekte zorlandığı görüldü.

    Tramvay seferleri zorlaştı

    İHA'nın haberine göre; oluşan yoğunluktan kaynaklı tramvay seferlerinin yapılmasında güçlük çekildi.

    Taksim'de pazar günü yoğun geçti VİDEO


    Taksim de pazar günü yoğun geçti #1

    Taksim de pazar günü yoğun geçti #2

    Taksim de pazar günü yoğun geçti #3

    Taksim de pazar günü yoğun geçti #4


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