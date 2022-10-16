Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, Taksim Meydanı'na adeta akın ederken tramvay seferleri zorlaştı.

İstanbullular, hafta sonunu ve güneşli havayı değerlendirdi.

Kentte bu durumu fırsat bilen vatandaşlar, İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı'na akın etti.

Yoğunluk nedeniyle İstiklal Caddesi'nde vatandaşların yürümekte zorlandığı görüldü.

Tramvay seferleri zorlaştı

İHA'nın haberine göre; oluşan yoğunluktan kaynaklı tramvay seferlerinin yapılmasında güçlük çekildi.

Taksim'de pazar günü yoğun geçti VİDEO







