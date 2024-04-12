Taksim'de Süpermen kostümlü adam, çocuklar için aracını şekerle donattı Türkiye'nin her köşesinde Ramazan Bayramı coşkusu yaşanırken, Taksim Meydanı'nda Süpermen kılığına girmiş bir adamın şeker dağıtması çocukların dikkatini çekti."

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Ramazan Bayramı tatili devam ederken, ülkenin dört bir yanında duygusal anlar yaşandı.

Bu anlardan biri, Taksim Meydanı'nda oyuncaklarla, balonlarla ve şekerlerle dolu arabasıyla çocuklara sevinç dolu anlar yaşatan Şerif Macit'in girişimiydi.

Arabasını süsleyip donatarak çocuklarla buluşan Şerif Macit, park halindeki şeker kaplı arabası ve Süpermen kıyafetiyle çocukların ve ailelerin ilgisini çekti.

Çocuklar heyecanla arabaya yaklaşıp çikolata ve şekerlerden aldılar, bu sıcak anlar Ramazan Bayramı'nın coşkusunu daha da artırdı.

"Hem kendim mutlu olmak, hem de çocukları mutlu etmek istedim"

Bayramların en çok çocukları mutlu etmek olduğunu dile getiren Şerif Macit, şunları söyledi:

Bayram demek çocuklar demek, mutluluk ve özlem demek. Hepimiz çocukluğumuzu özlüyoruz. En mutlu olduğumuz dönemler çocukluğumuz. Ben de hem kendim mutlu olmak hem de çocukları mutlu etmek istedim. İnsanlar çok mutlu oldular, ben de tüm günümü boşuna harcamadığımı anlamış oldum. Çok uğraştım ama değdiğini gördüm. Bayramın verdiği mutluluğun üzerine mutluluk eklemekti niyetim.

Şeker ve çikolata kaplı arabaya yoğun ilgi gösteren vatandaşlar aynı zamanda Süpermen kostümü ile çocukları eğlendiren Şerif Macit ile de fotoğraf çekildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)