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    Taksim'deki kadın, kargayla kahvaltı yaptı

    Sabah kahvaltısı yaptığı sırada kendisine yaklaşan kargayı besleyen kadın, çevredekilerin şaşkın bakışlarıyla elindekileri kargayla bölüştü.
    • DHA
    • 24.01.2022 - 12:22
    • Güncelleme : 24.01.2022 - 12:34
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    Taksim'deki kadın, kargayla kahvaltı yaptı

    İstanbul Taksim'in Meydanı'nda sabah saatlerinde metronun girişinde oturarak kahvaltı yapan bir kadın, kargayla karşılaştı.

    Kadına, o sırada yanına yaklaşan karga eşlik etti.

    Bu duruma şaşırmayan kadın, kahvaltısını yaparken bir taraftan da kargaya yemek verdi.

    BİRLİKTE KAHVALTI YAPTILAR

    Kadının yanından ayrılmayan ve birlikte kahvaltı yapan karganın arasındaki bu durum görenleri şaşırttı.

    Taksim deki kadın, kargayla kahvaltı yaptı #1

    Taksim deki kadın, kargayla kahvaltı yaptı #2

    Taksim deki kadın, kargayla kahvaltı yaptı #3

    Taksim deki kadın, kargayla kahvaltı yaptı #4

    Taksim deki kadın, kargayla kahvaltı yaptı #5

    Taksim deki kadın, kargayla kahvaltı yaptı #6

    Taksim deki kadın, kargayla kahvaltı yaptı #7


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