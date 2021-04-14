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    Taksim’deki yoğunluk yağmur yağışı sonrası dağıldı

    Taksim'de sokağa çıkma kısıtlaması öncesi ve başladığı ilk dakikalardaki yoğunluk, yağmurun etkisiyle azaldı.
    • İHA
    • 14.04.2021 - 20:56
    • Güncelleme : 14.04.2021 - 21:04
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    Taksim’deki yoğunluk yağmur yağışı sonrası dağıldı

    Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında bu akşam saat 19.00’dan sabah 05.00’e kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

    YOĞUNLUK YAŞANDI

    Taksim Meydan ve İstiklal Caddesi’nde kısıtlamaya dakikalar kala ve kısıtlama sonrasında yoğunluk yaşandı. Polis ve zabıta ekipleri vatandaşlara evlerine gitmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

    YAĞIŞ, KALABALIĞI DAĞITTI

    Ekiplerin uyarılarına rağmen yaşanan yoğunluk, aniden etkili olan yağmur yağışı sonrası kalabalık azaldı. Yağıştan etkilenmek istemeyen vatandaşların Taksim Meydan ve İstiklal Caddesi’nden ayrıldığı görüldü.

    Taksim’deki yoğunluk yağmur yağışı sonrası dağıldı VİDEO


    Taksim’deki yoğunluk yağmur yağışı sonrası dağıldı #1

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