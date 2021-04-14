Tam bir lezzet abidesi: Mersin'in yöresel tatlısı kerebiç tarifi

Mersin yöresine ait olan kerebiç tatlısı, Ramazan sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Peki, kerebiç tatlısı nasıl yapılır? İşte kerebiç tatlısı tarifi..

On bir ayın sultanı Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Ramazan sofralarını tatlandırmak isteyenler, tatlı tariflerini araştırıyor.

İşte size tadıyla kendisine hayran bırakan bir tatlı önerisiyle geldik: Mersin'in yöresel tatlısı kerebiç..

Son dönemlerde popülaritesini oldukça artıran kerebiç tatlısını yiyenler bir daha tadından vazgeçemiyor.

Evde bulunan malzemelerle yapabileceğiniz kerebiç tatlısının yapımı oldukça basit. İşte, tam bir lezzet abidesi olan kerebiç tatlısının malzemeleri ve tarifi...

KEREBİÇ TATLISI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

100 gram margarin

1 su bardağı irmik

Yarım paket kabartma tozu

2 yumurta

2 yemek kaşığı pudra şekeri

2/3 çay bardağı sıvı yağ

Alabildiği kadar un

Kerebiç tatlısı iç harcı için:

Ceviz veya Antep fıstığı

Tarçın

Şeker

Kerebiç tatlısı köpüğü için:

Eğer varsa çöven otu kökünü kaynatıp mikser ile çırparak köpürtebilirsiniz. Yoksa krem şanti de kullanabilirsiniz.

KEREBİÇ TATLISI YAPILIŞI

Karıştırma kabınıza eritilmiş margarini alıp üzerine irmiği ve kabartma tozunu ilave edin.

Ardından üzerine yumurtaları kırın ve sıvı yağı ilave edip karıştırın.

Daha sonra pudra şekerini ilave edin.

Son olarak alabildiği kadar unu ekleyip hamurun kulak memesi kıvamına ulaşmasını sağlayın.

İç harcı için ceviz ya da fıstıkları ezin ve üzerine tarçın ile toz şekeri ilave edin.

Hamurunuza istediğiniz büyüklüklerde yuvarlak şekil verin.

İç harcından koyup hamuru yuvarlak şekilde kapatın. Dilerseniz kalıp kullanabilir veya eliniz ile şekil verebilirsiniz.

Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında kontrollü olarak pişirin.

Pişme için üstünün kızarması yeterlidir.

Fırından çıktıktan sonra soğumasını bekleyin ve üzerine krem şanti ile köpük süsü verin.

Üzerine tarçın, fıstık ya da ceviz içi dökebilirsiniz.

Kerebiç köpüğü yapılışı: