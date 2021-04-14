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- Tam bir lezzet abidesi: Mersin'in yöresel tatlısı kerebiç tarifi
Tam bir lezzet abidesi: Mersin'in yöresel tatlısı kerebiç tarifi
Mersin yöresine ait olan kerebiç tatlısı, Ramazan sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Peki, kerebiç tatlısı nasıl yapılır? İşte kerebiç tatlısı tarifi..
- Haber Merkezi
- 14.04.2021 - 13:40
- Güncelleme : 14.04.2021 - 13:42
On bir ayın sultanı Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Ramazan sofralarını tatlandırmak isteyenler, tatlı tariflerini araştırıyor.
İşte size tadıyla kendisine hayran bırakan bir tatlı önerisiyle geldik: Mersin'in yöresel tatlısı kerebiç..
Son dönemlerde popülaritesini oldukça artıran kerebiç tatlısını yiyenler bir daha tadından vazgeçemiyor.
Evde bulunan malzemelerle yapabileceğiniz kerebiç tatlısının yapımı oldukça basit. İşte, tam bir lezzet abidesi olan kerebiç tatlısının malzemeleri ve tarifi...
KEREBİÇ TATLISI TARİFİ İÇİN MALZEMELER
- 100 gram margarin
- 1 su bardağı irmik
- Yarım paket kabartma tozu
- 2 yumurta
- 2 yemek kaşığı pudra şekeri
- 2/3 çay bardağı sıvı yağ
- Alabildiği kadar un
Kerebiç tatlısı iç harcı için:
- Ceviz veya Antep fıstığı
- Tarçın
- Şeker
Kerebiç tatlısı köpüğü için:
Eğer varsa çöven otu kökünü kaynatıp mikser ile çırparak köpürtebilirsiniz. Yoksa krem şanti de kullanabilirsiniz.
KEREBİÇ TATLISI YAPILIŞI
- Karıştırma kabınıza eritilmiş margarini alıp üzerine irmiği ve kabartma tozunu ilave edin.
- Ardından üzerine yumurtaları kırın ve sıvı yağı ilave edip karıştırın.
- Daha sonra pudra şekerini ilave edin.
- Son olarak alabildiği kadar unu ekleyip hamurun kulak memesi kıvamına ulaşmasını sağlayın.
- İç harcı için ceviz ya da fıstıkları ezin ve üzerine tarçın ile toz şekeri ilave edin.
- Hamurunuza istediğiniz büyüklüklerde yuvarlak şekil verin.
- İç harcından koyup hamuru yuvarlak şekilde kapatın. Dilerseniz kalıp kullanabilir veya eliniz ile şekil verebilirsiniz.
- Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında kontrollü olarak pişirin.
- Pişme için üstünün kızarması yeterlidir.
- Fırından çıktıktan sonra soğumasını bekleyin ve üzerine krem şanti ile köpük süsü verin.
- Üzerine tarçın, fıstık ya da ceviz içi dökebilirsiniz.
Kerebiç köpüğü yapılışı:
- Köpüğün hazırlanması için iki adet çöven otu kökünü temizleyin.
- Temizlediğiniz kökleri suyun içinde bir gece kadar bekletin.
- Ertesi gün iki saat kadar kaynatın.
- Suyun eksilmemesi gerektiğinden kaynatırken su ilavesi yapın.
- İki saat sonra süzün ve içine şeker ekleyip eritin.
- Ardından mikserle yaklaşık bir saat kadar çırpın.
- Eğer uğraşamam derseniz, krem şanti kullanabilirsiniz.