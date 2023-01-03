Tam da bugün! 3 Ocak'ta yaşanan "Günberi" nedir, neler olur?

Tam da bugün! 3 Ocak'ta yaşanan "Günberi" nedir, neler olur?

Dünyanın Güneş'e en yakın mesafede olduğu Günberi, 3 Ocak tarihinde gerçekleşiyor. Peki Günberi nedir, neler görülür?

Astronomi ile ilgilenenlerin heyecanla beklediği o gün geldi...

2023 yılının ilk gökyüzü olayı "Günberi", bugün gerçekleşiyor.

Her yıl 3 Ocak'ta meydana gelen Günberi, perihelyon günleri olarak da biliniyor.

Gökyüzü meraklıları, Günberi hakkında bilgileri araştırıyor. Günberi nedir ve sonucunda neler olur sorgulanıyor.

İşte Günberi'ye dair detaylar...

Günberi nedir

Dünya’nın, Güneş’e en çok yaklaşıp, yörüngede en hızlı döndüğü gündür. Dünya Günberi konumuna 3 Ocak’ta gelir.

Günberinin yaşanması Dünya yörüngesinin hafif eliptik şeklinden kaynaklanıyor. Bu eliptik biçim, farklı iklimlerin yaşanmasını mümkün kılıyor.