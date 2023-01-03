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    Tam da bugün! 3 Ocak'ta yaşanan "Günberi" nedir, neler olur?

    Dünyanın Güneş'e en yakın mesafede olduğu Günberi, 3 Ocak tarihinde gerçekleşiyor. Peki Günberi nedir, neler görülür?
    • Haber Merkezi
    • 03.01.2023 - 14:05
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    Tam da bugün! 3 Ocak'ta yaşanan 'Günberi' nedir, neler olur?

    Astronomi ile ilgilenenlerin heyecanla beklediği o gün geldi...

    2023 yılının ilk gökyüzü olayı "Günberi", bugün gerçekleşiyor.

    Her yıl 3 Ocak'ta meydana gelen Günberi, perihelyon günleri olarak da biliniyor.

    Gökyüzü meraklıları, Günberi hakkında bilgileri araştırıyor. Günberi nedir ve sonucunda neler olur sorgulanıyor.

    İşte Günberi'ye dair detaylar...

    Tam da bugün! 3 Ocak ta yaşanan 'Günberi' nedir, neler olur? #1

    Günberi nedir

    Dünya’nın, Güneş’e en çok yaklaşıp, yörüngede en hızlı döndüğü gündür. Dünya Günberi konumuna 3 Ocak’ta gelir.

    Günberinin yaşanması Dünya yörüngesinin hafif eliptik şeklinden kaynaklanıyor. Bu eliptik biçim, farklı iklimlerin yaşanmasını mümkün kılıyor.


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