Tam kapanma sonrasına öneri: Rize'de gezilecek yerler

Koronavirüs vaka sayılarının azaltılmasıyla birlikte gerekli tedbirleri alarak yeniden seyahate çıkılabilir. Bu kapsamda Rize, seyahat rotası için ideal şehirlerden birisi olarak öne çıkıyor.

Tam kapanma kararıyla birlikte koronavirüs vaka sayılarının azaltılması hedefleniyor.

Kapanma bittikten sonra vaka sayılarının azalmasıyla beraber seyahat rotamızı çizmeye başlayabiliriz.

Gerekli önlemleri aldığımız takdirde, cennet ülkemizin her köşesi seyahat rotamız olabilir. Bunun en güzel örneği Rize.

Rize muhteşem doğasıyla seyahata çıkmak isteyenlere göz kırpıyor.

RİZE'DE MUTLAKA GİDİLMESİ GEREKEN YERLER

Ülkemizin en güzel şehirlerinden birisi olan Rize, muhteşem doğası ve yaylaları ile seyahate hazırlananları bekliyor.

Pandemi hayatımıza bazı kurallar getirmiş olmasına rağmen, seyahat yapmamıza engel değil.

Peki Rize'nin en güzel yerleri neresi? Nerelere gidilmeli? İşte öneriler...

RİZE KALESİ

Rize'ye giderseniz Çamlıhemşin'e mutlaka uğrayın.

Doğasıyla hayran bırakan Çamlıhemşin'de Zil Kale'yi görmeden seyahat rehberinizi tamamlamayın.

Ulaşımıyla gayet kolay olan kale, sizi seyrine doyulmaz bir manzara ile karşılayacak.

KAÇKAR DAĞLARI

Rize'nin hatta ülkemizin en güzel yerlerinden biri olan Kaçkar Dağları, muhteşem mazarası ile turistlerin uğrak noktası.

Ulaşımı için birkaç saat yürümeniz gerekebilir.

Ama muhteşem bir manzaraya göz gezdirmek için buna değer.

GİTO YAYLASI

Sosyal medyadan gördüğümüz o sis kaplı yayla, son dönemlerde oldukça popüler.

Pandemiden önce çok yoğun bir ziyaretçisi olan Gito Yaylası, hala en iyi tercihler arasında gösteriliyor.

Eğer Gito Yaylası'na giderseniz, yaylanın ortasına kurulmuş olan salıncak sizi gökyüzüyle buluşturacak.

AYDER YAYLASI

Horonları, yapılan festivalleri ile meşhur olan Ayder Yaylası'nı görmeden dönmenizi tavsiye etmiyoruz.

Son dönemlerde çok fazla yapılaşma olmasına rağmen Ayder, o muhtşem güzelliğini korumaya devam ediyor.

HUSER YAYLASI

Bulutların dağların eteklerini bırakmadığı Huser Yaylası, sosyal medyada popüler olan seyahat rotalarından biri.

Tulum sesinin sise karıştığı yayla, sizi muhteşem manzarası eşliğinde çaya davet ediyor.

Huser Yaylası, güneyde Altıparmak Dağları’ndan başlayan uçsuz buçaksız bir manzaraya sahip.



