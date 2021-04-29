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    Tam kapanmada eczaneler açık mı? İstanbul'da eczane çalışma saatleri 2021

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanacak tam kapanma sürecinde eczanelerin durumu vatandaşlar tarafından araştırma konusu oldu. Peki, tam kapanmada eczaneler açık mı, kaça kadar açık?
    • Haber Merkezi
    • 29.04.2021 - 12:37
    • Güncelleme : 29.04.2021 - 21:39
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    Tam kapanmada eczaneler açık mı? İstanbul'da eczane çalışma saatleri 2021

    Kabine toplantısının ardından alınan 17 günlük tam kapanma süreci, 29 Nisan yani bugün itibarıyla başlıyor.

    Tam kapanma sürecinde eczanelerin durumu merak edilirken, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeyle birlikte eczanelerin açık olup olmayacağı konusu yanıt buldu.

    Öte yandan İstanbul'daki eczanelerin, tam kapanma sürecinde hangi saatler arasında faaliyette olacağı belli oldu.

    Peki, Tam kapanmada eczaneler açık mı? İşte, İstanbul'da eczane çalışma saatleri...

    TAM KAPANMADA ECZENELER AÇIK MI?

    İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre eczaneler, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan yerler listesinde yer alıyor.

    Genelgeye göre; kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri ile buralarda çalışanlar, hekimler ve veteriner hekimler yasaktan muaf olacak. Bu kurumlardan hizmet alacak olan vatandaşlar durumu belgeleyerek evi ile gideceği sağlık kurumu arasında yasaktan muaf sayılacak. Tam kapanmada dişçiler de açık olacak.

    Tam kapanmada eczaneler açık mı? İstanbul da eczane çalışma saatleri 2021 #1

    İSTANBUL'DA ECZANELERİN ÇALIŞMA SAATLERİ

    İstanbul'da bulunan eczaneler, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanacak tam kapanma sürecinde, 09.00-18.00 saatleri arasında mesai yapacak.

    İstanbul Eczacı Odası'ndan yapılan açıklamada, "Kovid-19 önlemleri kapsamında tam kapanma ilan edilen 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında (resmi tatil günleri hariç olmak üzere) 30 Nisan Cuma gününden başlayarak 17 Mayıs Pazartesi gününe kadar İstanbul il sınırları içindeki eczanelerimiz için mesai saatleri 09.00-18.00'dir." ifadelerine yer verildi.

    Açıklamada, 17 Mayıs itibarıyla mevcut çalışma düzeni olan 09.00-19.00 saatlerine geçiş yapılacağı bildirildi.

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