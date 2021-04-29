Tam kapanmada SGK prim borçları nasıl ödenecek? Prim borcu ödemek için sokağa çıkılabilecek mi?

Tam kapanmada SGK prim borçları nasıl ödenecek? Prim borcu ödemek için sokağa çıkılabilecek mi?

Tam kapanma kararı sonrasında SGK prim borcu olan vatandaşlar, prim borcu ödeyecekler kısıtlamadan muaf mı? sorusuna yanıt arıyor. Peki, tam kapanmada SGK prim borçları nasıl ödenecek?

26 Nisan'da yapılan Kabine toplantısında alınan tam kapanma kararı doğrultusunda, 29 Nisan Perşembe saat 19.00'dan 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

SGK prim borcu olan vatandaşlar, bu süre zarfında SGK prim borcu ödemelerini yapmak için dışarı çıktıklarında ceza alıp almayacaklarını araştırıyor.

İçişleri Bakanlığı, bu konu başta olmak üzere tam kapanma kararıyla ilgili vatandaşların kafasında oluşan soru işaretlerine cevap verdi.

Peki, tam kapanmada SGK prim borçları nasıl ödenecek? Prim borcu ödemek için sokağa çıkılabilecek mi? İşte detaylar...

SGK PRİM BORCU ÖDEYECEK OLANLAR SOKAĞA ÇIKABİLECEK Mİ?

İşverenlerin, esnafın, genel sağlık, isteğe bağlı ve primini kendi ödeyen diğer sigortalıların; 2021 yılı Mart ayına ait sigorta primleri ile yapılandırılan SGK prim borçlarının 2. taksit ödemelerinin son tarihinin 30 Nisan 2021 olması nedeniyle, tam kapanmanın ilk günü olan 30 Nisan 2021 Cuma günü prim borcunu ödemek isteyen işveren, esnaf ve diğer sigortalılar durumlarını belgelemek ve SGK müdürlüğü güzergahında kalmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasında muaf tutulacak.