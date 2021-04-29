Tam kapanmada toplu taşıma var mı? Metro, metrobüs, Marmaray çalışma saatleri 2021

Tam kapanmada toplu taşıma var mı? Metro, metrobüs, Marmaray çalışma saatleri 2021

Kısıtlamadan muaf olanlar, 17 günlük tam kapanma sürecinde metro, metrobüs, Marmaray çalışma saatlerinin nasıl olacağına dair araştırmalar yapıyor. Peki, tam kapanmada toplu taşıma var mı?

29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak olan tam kapanma süreci, ülke genelinde bu akşam itibarıyla başlıyor.

Yasaklardan muaf tutulan bazı meslek grupları sokağa çıkma yasağı sürecinde çalışma izin belgesiyle işe gidebilecek. Bu vatandaşlar, "Tam kapanmada toplu taşıma var mı? Metro, metrobüs, otobüs ve Marmaray çalışıyor mu?' sorularına yanıt arıyor.

Tam kapanma sürecinde İstanbul'da toplu taşıma araçlarının sefer saatlerinde düzenlemeye gidildi.

Peki, tam kapanmada toplu taşıma var mı? Metro, metrobüs, Marmaray çalışma saatleri...

TAM KAPANMADA TOPLU ULAŞIM VAR MI?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan tam kapanma kararı doğrultusunda, 17 günlük sokağa çıkma yasağında, toplu ulaşım araçları kısıtlı olarak hizmet verecek.

Marmaray seferleri Halkalı- Gebze arasında 30 dakika aralıklarla yapılacak.

METROLAR ÇALIŞIYOR MU?

İstanbul'daki metro seferlerinde tam kapanma düzenlemesine gidildi. Metro İstanbul tarafındna yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kısıtlama süresince sağlık çalışanları ve zorunlu görevleri nedeniyle çalışmak zorunda olan vatandaşlarımızın mağdur olmaması adına 29 Nisan 2021 itibari ile seferlerimizde aşağıdaki şekilde düzenleme yapılmıştır.

Aşağıda listelenen hatlarımızda 06.00-21.00 saatleri arasında 15 dakika aralıklar ile işletme yapılacak, 21.00 itibari ile seferlerimiz sona erecektir. Yapılan düzenlemeler işletmelerimiz tarafından günlük ve saat bazlı olarak takip edilerek ihtiyaç görülmesi halinde sefer sıklıklarında yeni düzenlemeler yapılacaktır.

KISITLAMA SÜRESİNCE HİZMET VERECEK HATLAR

M1A Yenikapı-Ataköy/Şirinevler

M1B Yenikapı-Kirazlı

M2 Yenikapı-Hacıosman

M3 Kirazlı-Olimpiyat-Başakşehir

M4 Kadıköy-Tavşantepe

M5 Üsküdar-Çekmeköy

M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey

T1 Kabataş-Bağcılar

T4 Topkapı-Mescid-i Selam

T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı

KISITLAMA SÜRESİNCE HİZMET VERMEYECEK HATLAR

Kısıtlama süresince aşağıdaki hatlarımız hizmet vermeyecektir. 17 Mayıs Pazartesi günü 05.00 itibari ile tüm hatlarımızda işletme başlayacaktır.

M6 Levent-Hisarüstü/Boğaziçi Üniversitesi metro

F1 Taksim-Kabataş füniküler

T3 Kadıköy-Moda tramvay

TF1 Maçka-Taşkışla teleferik

TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarımızda işletme yapılmayacaktır.

Vatandaşlarımız kapalı hatlarımız ile aynı güzergahlar üzerinde hizmet veren İETT araçlarını kullanabilirler.

TAM KAPANMADA MARMARAY ÇALIŞMA SAATLERİ

TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü, 29 Nisan'da başlayacak olan 17 günlük tam kapanma sürecinde tren seferlerinde düzenlemeye gitti.

Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferleri yüzde 50 kapasiteyle çalışacak. Marmaray seferleri ise Halkalı-Gebze arasında 30 dakika aralıklarla yapılacak.

TCDD'nin konuyla ilgili açıklaması şöyle:

"TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü, Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda 29 Nisan - 17 Mayıs 2021 tarihleri arasında ülke genelinde uygulanacak tam kapanma nedeniyle YHT, Marmaray, Başkentray ve Bölgesel yolcu tren seferlerinde düzenleme yaptı. Buna göre; Ankara-Eskişehir- İstanbul, Ankara- Konya ve Konya-Eskişehir-İstanbul hatlarında toplam 12 sefer yapacak olan yüksek hızlı tren seferleri yüzde 50 kapasiteli olarak hizmet verirken vatandaşların bilet alırken HES kodu ve seyahat izin belgelerini ibraz etmeleri gerekecek.''





OTOBÜS VE METROBÜS NASIL ÇALIŞACAK?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 29 Nisan 2021 itibari ile İETT seferleri cumartesi tarifesine göre yapılacak. Yolcu yoğunluğuna göre sabah ve akşam seferleri sıklaştırılacak.

Bu doğrultuda planlarını hazırlayan İETT, 17 gün boyunca "Güçlendirilmiş Cumartesi" sefer tarifesine göre çalışacak. Seferler sabah 04.30 ile gece 00.25 arasında yapılacak, özellikle sabah ve akşam yoğun saatlerde takviye seferler düzenlenecek.

Yolcu verilerinin düzenli olarak takip edileceği kısıtlama boyunca, ihtiyaç duyulan hatlara gerekli eklemeler veya çıkarmalar yapılarak planlar sık sık revize edilecek. Olası yoğunlukları azaltmak için İETT yeterli miktarda araç ve şoförü garajlarda hazır bulunduracak.

Metrobüs seferleri ise hafta içi günlerindeki sıklıkla yapılacak. Metrobüs hattında günde 580 araçla 6 binden fazla sefer düzenlenecek. Sabah 06.00-09.00 arasında 20 saniyede bir, 09.00-16.00 arasında 30 saniyede bir, 16.00-19.00 arasında 20 saniyede bir, 19.00-22.00 arasında dakikada bir ve gece yarısı ile sabah 06.00 arasında 10 dakikada bir sefer yapılacak.

Metrobüs hattında da yolcu trafiği takip edilerek sefer planlamasında değişiklikler yapılacak, sefer aralıkları gerekirse artırılacak veya azaltılacak.

Kısıtlamalar süresince Şehir Hatları vapurları ise normal tarifesinde seferlerine devam edecek. 17 Mayıs Pazartesi günü 06.00 itibari ile tüm hatlarda normal seferlere geçilecek.