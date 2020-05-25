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Tam kıvamında Fındıklı Şekerpare tarifi #evdepişir

Tam kıvamında Fındıklı Şekerpare tarifi #evdepişir

Bayramda hem pratik hem de lezzetli bir tatlı arayışında olanlar için hazırladığımız Şekerpare, şerbetli tatlıların başında gelirken kıvamıyla da gönülleri fethedecek…