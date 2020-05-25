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- Tam kıvamında Fındıklı Şekerpare tarifi #evdepişir
Tam kıvamında Fındıklı Şekerpare tarifi #evdepişir
- Özel İçerik
- 25.05.2020 - 15:31
Koronavirüs sebebiyle bu bayram sevdiklerimizden uzakta olsak da, yüzünüzü güldürürken damaklarda eşsiz izler bırakacak tatlı tarifleri vermeye devam ediyoruz.
Türk Mutfağı’nın geniş yelpazesini kaplayan şerbetli tatlılar arasında çok sevilen Şekerpare, fındıklı ve ağızda dağılan versiyonu ile sizlerle. Daha önce şerbetli tatlı denemeyenleri bugün mutfağa davet ediyor ve bütün püf noktalarıyla harika bir tatlı yapmanın yollarını paylaşıyoruz. Nefisyemek.com olarak bayram heyecanınızda yanınızda oluyor ve #evdekal diyoruz.
Hazırsanız kollarınızı sıvayın ve ellerinizi iyice dezenfekte edip mutfaktaki yerinizi alın. Başlıyoruz…
#evdepişir
Siz bugün ne pişirdiniz?
KIYIR KIYIR: ŞEKERPARE
Klasik şerbetli tatlıların aranan ismi Şekerpare, tam kıvamında tarifiyle bu bayramda da ağızları tatlandırmaya geliyor.
Tarifi sevdiklerinizle paylaşmayı da unutmayın…
MALZEMELER
- 125 gr tereyağı
- 110 ml Ayçiçek yağı
- 4 yemek kaşığı irmik
- 4 yemek kaşığı şeker
- 1 adet yumurta
- 1 paket vanilya
- 1 paket kabartma tozu
- 2 su bardağı un
- 20 adet fındık içi
Şerbeti için;
- 2,5 su bardağı su
- 2,5 su bardağı şeker
YAPILIŞI
- Orta boy bir tencerede şeker ve su kaynatın. Hafif yoğunlaştıktan sonra ocaktan alın oda sıcaklığına gelinceye kadar soğutun.
- Oda sıcaklığına getirdiğiniz tereyağını, Ayçiçek yağını, yumurtayı ve şekeri bir kaba alın. Hafif krema kıvamına gelinceye kadar karıştırarak yoğurun. İrmik, kabartma tozu ve vanilyayı da ilave edip karıştırdıktan sonra unu yavaş yavaş ekleyip yumuşak bir hamur olana kadar yoğurun. Normalden daha yağlı ve yumuşak hamur olacağı için üzerine un ilavesi yapmayın.
- Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp fırın tepsisine dizin ve üzerine fındık batırın. Önceden ısıttığınız 180°C deki fırında yaklaşık 20 dakika üzeri kızarıncaya kadar pişirin.
- Fırından aldığınız kurabiyelerin üzerine soğuyan şerbeti dökün. 15-20 dakika şerbetin çekmesini bekleyin. Ilıkken ya da soğuduktan sonra servis edebilirsiniz.
Şef Gizem Bozdağ / nefisyemek.com