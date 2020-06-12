Tam kıvamında: Mercimek Köftesi

Sıcak havalarda ağır yemeklerden uzak duruyorsanız marulları hazırlayın, tam ölçüsüyle sizi yanıltmayan Mercimekli Köfte tarifi geliyor…

Genellikle günlerde çayın yanına servis edilen Mercimek Köftesine yeteri kadar değer verilmiyor. Yaz mevsiminin en taze sebzelerini kullanarak hazırlayacağınız bu köfte, mercimeğin besleyiciliği ve acı-ekşi tadıyla ağızları sulandırmada oldukça başarılı. Tek başına öğün olabilecek bu lezzete siz de sofralarınıza yer verin; üstelik bütçenizi zorlamadan.

Nefisyemek.com olarak kıvamını bir türlü tutturamadığınız Mercimek Köfte’lerini unutturmaya geliyoruz. Limonları dilimlemeyi unutmayın…

Hazırsanız kollarınızı sıvayın ve ellerinizi iyice dezenfekte edip mutfaktaki yerinizi alın. Başlıyoruz…

Mercimek Köftesi Tarifi VİDEO

BOL LİMONLU: MERCİMEK KÖFTESİ

Pratik oluşuyla gönüllerin sultanı olan Mercimek Köftesi, tutma garantili ölçüsüyle bugün mutfaklarınızda hazırlanmayı bekliyor.

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MALZEMELER

2 su bardağı kırmızı mercimek

1 su bardağı köftelik bulgur

1 litre su

1 adet soğan

2 yemek kaşığı domates salçası

2 yemek kaşığı biber salçası

1 tatlı kaşığı tuz

1/2 tatlı kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı kimyon

1 yemek kaşığı nar ekşisi

8 adet taze soğan

1/4 demet maydanoz

6 yemek kaşığı zeytinyağı

Servis için;

1 adet marul

2 adet limon

YAPILIŞI

Mercimeği suda haşlayın. Mercimekler haşlanıp, iyice yumuşadıktan sonra tencerenin içerisine ince bulguru ekleyin. Tencerede biraz su kalmış olmasına dikkat edin. İnce bulguru mercimeğin içerisine iyice karıştırdıktan sonra tencerenin kapağını kapatın 10-15 dakika demlenmeye bırakın. Kuru soğanı yemeklik doğrayın ve bir tavada zeytinyağı ile birlikte soğanlar yumuşayıncaya kadar kavurun. Soğan yumuşadığında salçaları ilave edip salçaların kokusu çıkıncaya kadar kavurup kenara alın ve içerisine kuru baharatları ekleyip karıştırın. Mercimek ve bulguru geniş bir kaba alın. Nar ekşisi ve tavadaki harcı üzerine dökün. Bu şekilde harç kıvama gelinceye kadar yoğurun. İnce doğradığınız maydanoz ve taze soğanı da ilave edin ve hepsi birleşecek şekilde tekrar yoğurup, elinizle şekil verip servis tabağına alın. Dilerseniz marul yapraklarıyla süsleyebilirsiniz.

Şef Gizem Bozdağ / nefisyemek.com

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