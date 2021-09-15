Tam mevsimi: Püf noktalarıyla salatalık turşusu tarifi

Yüzyıllardır geleneklerimize işlemiş kış hazırlıklarının en güzel mahsullerinden biri turşu yapımıdır. Bu turşuların en sevileni şüphesiz salatalık turşusu. Peki salatalık turşusu nasıl yapılır?

Sonbaharın gelmesiyle beraber turşuluk malzemeler tezgahlarda yerini aldı. Turşular, probiyotik ve lezzet deposu bir yiyecek olduğu için sofraların vazgeçilmezi.

Erimeyen ve yumuşamayan kıtır salatalık turşusunun ise tadı bambaşka. Hazırlayın, bekletin ve istediğiniz zaman da tüketin.

Onların kıvamlarını kıtır kıtır bir halde muhafaza etmek, erimelerini engellemek en kritik noktaların başında geliyor. Gelin hep beraber tam mevsimiyken turşularımızın hazırlıklarına başlayalım.

TURŞU İÇİN SALATALIK SEÇİMİ

Öncelikle kullanacağınız salatalık ya da kornişon salatalıkların seçimlerinde nelere dikkat etmeniz gerektiğini anlatarak başlayalım. Kullanacağınız malzemelerin en taze şekilde olmaları oldukça önemli. Ortadan ikiye rahatça kırabileceğiniz, ortasında beyaz ya da sararmış renkler görmediğiniz, çok yumuşamamış salatalıklar olmaları önemli.

Özellikle daha iri iri olanların daha az kıtır olduğunu ve turşu yaparken içerisine fazla su ve tuz çekeceği için daha kolay yumuşama göstereceğini unutmayın. Bu nedenle mümkün mertebe körpe ve sert salatalıkları seçmeye özen gösterin.

SALATALIK TURŞUSU YAPMAK İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

1 kg'lık salatalık turşusu kurmak için gerekli malzemeler:

1 kg kornişon ya da minik salatalık

1/3 su bardağı kaya tuzu

1 su bardağı elma ya da üzüm sirkesi

7 diş sarımsak

5 su bardağı içme suyu

1 çay kaşığı limon tuzu

3 kg'lık salatalık turşusu kurmak için gerekli malzemeler:

3 kg kornişon ya da minik salatalık

1 su bardağı kaya tuzu

3 su bardağı elma ya da üzüm sirkesi

1 baş sarımsak

15 su bardağı (yaklaşık 3 litre) içme suyu

1 tatlı kaşığı limon tuzu

SALATALIK TURŞUSU NASIL YAPILIR?

Malzemelerimizi yerli yerinde temin ettikten sonra, salatalık turşusu yapmak aslında çok kolay. Kıtır kıtır salatalık turşusunun yapımı için öncelikle kavanozlarınızı tamamen strelize edin. (Cam kavanozlar hem sağlıklı turşular elde etmenizi sağlar hem de turşularınızın bozulmasını önleyecek yapıya sahiptir. Bu yüzden cam kavanoz kullanmaya özen gösterin.)

Ardından kornişon ya da salatalıklarınızı kavanoza dik bir şekilde dizin. Aralara sarımsaklardan da koyun. Bir tencerenin içerisine kaya tuzu, limon tuzu ve sirkeyi aktarıp güzelce karıştırın. Tuz eriyince ocaktan alın, tam kaynama noktasına gelmemelerine tuzun içerisinde erimesine dikkat edin.

Ardından da hazırladığınız bu karışımı kavanozun içerisine aktarın. Kapağını kapatıp güzelce çalkalayın. Kavanozu ters çevirip oda sıcaklığında yarım saat bekletin. Ilıdıktan sonra çevirebilirsiniz.

Diğer turşuların aksine kornişonlar kaynamış suyu severler. Kıtır kıtır turşular için kaynamış su bir püf noktasıdır fakat siz dilerseniz normal içme suyu kullanabilirsiniz.

Turşuları kurduktan sonra gün ışığı almayan serin ve kuru bir yere kaldırıp ilk 10 gün hiç kapağını açmadan bekletin. Bu şekilde hava almamış olacakları için bozulmalarını da engellemiş olacaksınız. Turşuların hazır olma süresi 15 gün ile 2 ay arasındadır. Bu süre turşuyu kurduğunuz malzemelere bağlı olarak değişecektir.

Turşuların dayanma süresi 6 ay kadardır. Dilerseniz daha uzun süre dayanmalarını sağlamak için elma ya da nohut ilave edebilirsiniz.