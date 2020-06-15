Tamamıyla ev yapımı: Hamburger

Fast-food denince akla ilk gelen lezzet Hamburger, hazırladığınız puf ekmeğiyle ve ağız sulandıran köftesiyle hafızalara kazınmaya geliyor.

Koronavirüs stresini ve pazartesi sendromunuzu kendinizden uzaklaştıracak, herkesin severek yediği bir hamburger tarifimiz var. Üstelik bu hamburgerin ekmekleri bile sizin fırınınızdan çıkacak. Bugün sevdiklerinize sürpriz hazırlayarak damakları şenlendirmeye ne dersiniz? Hamburgerlerinizin yanına, ev yapımı patates kızartmasını eklemeyi unutmayın.

Nefisyemek.com olarak en sevilen lezzetleri sofralarınıza taşımaktan mutluluk duyuyoruz. Daha fazla tarif için bizi takip edebilirsiniz.

Hazırsanız kollarınızı sıvayın ve ellerinizi iyice dezenfekte edip mutfaktaki yerinizi alın. Başlıyoruz…

Hamburger Tarifi VİDEO

EVDE FAST-FOOD KEYFİ: HAMBURGER

Ağız sulandıran görüntüsüyle ve yanındaki patates kızartmasıyla gönüllerde taht kuran lezzet ev yapımı haliyle sofralarınızda…

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MALZEMELER

4 adet hamburger ekmeği

1 adet domates

1 adet kuru soğan

8 adet kornişon turşu

4 yaprak marul

1 yemek kaşığı Ayçiçek yağı

2 yemek kaşığı ketçap

Hamburger köftesi için;

200 gr kuzu kıyması

300 gr dana kıyması

3 tatlı kaşığı dijon hardalı

2 yemek kaşığı üzüm pekmezi

1 tatlı kaşığı tuz

½ tatlı kaşığı karabiber

1 adet soğan

3 diş sarımsak

YAPLIŞI

Soğan ve sarımsağı mutfak robotundan geçirin. Yoğurma kabına kuzu ve dana kıymasını alın. Robottan geçirdiğiniz soğan ve sarımsağın suyunu sıkarak kıymaların üzerine ilave edin. Dijon hardalı, üzüm pekmezi, tuz ve karabiberi de ekledikten sonra 5 dakika kadar yoğurun. Hazırladığınız köfte hamurunu 4 eşit parçaya ayırın. Hamburger ekmeğinden 1 cm daha büyük çapta olacak şekilde yuvarlak köfteler hazırlayın ve buzdolabında yaklaşık 1 saat kadar dinlendirin. Izgara döküm tavanızı yağlayıp ısıtın. Ardından hamburger köfteleri yerleştirip her yüzünü 3,5 dakika kadar iz vererek pişirin. Köfteleri fırın kabına alıp 190°C de 6 dakika daha pişirin. Köfteler fırında pişerken, halka doğradığınız soğanları ve hamburger ekmeklerinin alt kısımlarını tavaya alın ve iz vererek kızartın. Kızaran ekmeklerin üzerine ketçap sürün ve marulları yerleştirin. Hamburger ekmeklerini fırından alıp marulların üzerine yerleştirin. Daha sonra izlediğiniz halka soğan, domates ve kornişon turşu dilimleriyle katlar çıkın. En son hamburger ekmeğinin üstünü kapatıp çöp şiş ile sabitleyin.

Şef Gizem Bozdağ / nefisyemek.com

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