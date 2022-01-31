Tanin Dağları'na kepçelerle ulaşılıp yem bırakıldı

Şırnak’ta çetin geçen kış aylarında dağlarda aç kalan nesli tükenme tehlikesi altında bulunan binlerce yaban hayvanı için seferber olundu.

Şırnak’ın Uludere ilçesindeki yüksek rakımlı Avaspi Yaylası, Tanin Dağları ve Bulakbaşı Mahallesi'ndeki dağlarda yaban ve sokak hayvanları için her yıl kış ayları boyunca traktörler dolusu yem, mama, arpa, buğday ve saman bırakılıyor.

Kar kalınlığının 2 metreye kadar çıktığı Tanin Dağları'na kepçelerle 3 kilometre yol açılıyor.

İlçenin farklı bölgelerine kulübe ve barınaklar yaparak sokak hayvanlarını besleyen belediye ekipleri, aynı zamanda dağlara tırmanıp hayvan yoğunluğunun olduğu bölgelere yem bırakıyor.

TERÖRDEN ARINAN DAĞLARDA YABAN HAYVANLARI YAŞIYOR

Avlanmanın yasaklandığı ilçe ve köylerinde son yıllarda yaban hayvan sayısında artış görüldü. PKK’lı teröristlerin bölgeden temizlenmesiyle beraber boz ayı, domuz, kurt, tilki, keklik, sincap, tavşan ve daha birçok yaban hayvan türü sayısında artış yaşandığı görüldü.

Tanin Dağlarına kepçelerle ulaşılıp yem bırakıldı VİDEO



"LÜTFEN KİMSE AVA ÇIKMASIN"

Belediye Başkanı Sait Ürek, çalışmaların 3 yıldır devam ettiğini hatırlattı.

Başkan Ürek, "Ekip arkadaşlarımızla beraber bugün de kardan dolayı kapanan yolu açıp traktör dolusu yemi doğaya bıraktık. Hem sokak hem de yaban hayvanları için elimizden geleni yapıyoruz. Buradan bütün Türkiye’ye sesleniyorum. Soğuk ve karlı günlerde herkes elinden geldiğince destek çıksın. Burada avlanma yasaklanmış. Tekrar söylüyoruz. Lütfen kimse ava çıkmasın. Belediyemiz bünyesinde çalışmalarımız aralıksız devam edecek. Bunu reklam için yapmıyoruz. İşimiz, görevimiz olduğu için yapıyoruz." dedi.