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Tanzanya'da anne çitanın yavrularına avlanmayı öğretme anları

Tanzanya'da anne çitanın yavrularına avlanmayı öğretme anları

Dişi çitanın iki aylık 4 yavrusuna avlanmayı öğrettiği anlar, kameraya yansıdı. Yavru çitalar başta ürküyor gibi görünse de, iş birliği ile bir ceylanı avladı.