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    Tanzanya'da anne çitanın yavrularına avlanmayı öğretme anları

    Dişi çitanın iki aylık 4 yavrusuna avlanmayı öğrettiği anlar, kameraya yansıdı. Yavru çitalar başta ürküyor gibi görünse de, iş birliği ile bir ceylanı avladı.
    • Haber Merkezi
    • 19.03.2022 - 10:36
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    Tanzanya'da anne çitanın yavrularına avlanmayı öğretme anları

    Tanzanya'nın Güney Serengeti ovalarını çevreleyen Ngorongoro Koruma Alanı'nda akşam üzeri tura çıkan rehber, bir çita gördü.

    Çitanın yeni doğan yavrularını da fark eden rehber, o anları kayıt altına almaya başladı.

    İki aylık 4 yavru çitanın bir ceylanı yemek üzere avlanmaya hazırlanması, rehberin dikkatini çekti.

    ÜRKEK GÖRÜNSELER DE AVDAN KAÇMADILAR

    Anne çita, yavrularına nasıl avlanacağını gösterdi. Yavru çitalar başta ürkek görünseler de, iç güdülerine güvenir bir halde ceylana karşı atağa geçerek avladı.

    Tanzanya'da anne çitanın yavrularına avlanmayı öğretme anları VİDEO

    Tanzanya da anne çitanın yavrularına avlanmayı öğretme anları #1

    Tanzanya da anne çitanın yavrularına avlanmayı öğretme anları #2

    Tanzanya da anne çitanın yavrularına avlanmayı öğretme anları #3


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