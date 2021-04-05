Tarçınlı Rulo Çörek: Cinnamon Rolls nasıl yapılır? Nefis sosuyla tarçınlı rulo tarifi..

Tarçın ve nefis hamurun uyumuyla mutfağınızı mis gibi kokutacak tarçınlı rulo çörek, tarifi ve lezzetiyle iştahları kabartıyor. Peki Cinnamon rolls adıyla bilinen tarçınlı çörek nasıl yapılır?

Çörek ve tarçın kokusuyla ev ahalisini büyüleceyek olan bir tarif: Cinnamons Rolls yani Tarçınlı Rulo Çörek…

Özellikle Kuzey Avrupa’da yaygın olan bu tatlı rulo; Almanya’da Zimtschnecken; İsveç’te Kanelbulle; Danimarka’da Kanelsnegl; Norveç’te Kanelbolle; Finlandiya’da ise Korvapuusti olarak bilinmektedir.

Nefis bir atıştırmalık olan bu çörek, beyaz çikolatalı sosuyla damaklara ziyafet yaşatıyor..

Peki Cinnamon rolls nasıl yapılır? İşte evde en kolay ve lezzetli haliyle tarçınlı rulo malzemeleri ve tarifi..

CİNNAMON ROLLS ( TARÇINLI ÇÖREK) MALZEMELERİ

Malzemeler:

1 su bardağı süt (ılık)

Yarım su bardağı toz şeker

1 paket instant maya (yaş kullanacaksanız yarım paket yaş maya)

4 su bardağı elenmiş un

2 adet yumurta (oda sıcaklığında)

3 yemek kaşığı tereyağı

(oda sıcaklığında)

İçine sürmek için;

3 yemek kaşığı tereyağı (oda sıcaklığında)

İçine serpmek için;

1 su bardağı esmer şeker

2 yemek kaşığı toz tarçın

Üzerine dökmek için sos;

1 paket vanilya

Beyaz çikolata

5 yemek kaşığı pudra şekeri

3 yemek kaşığı tereyağı (oda sıcaklığında)

4 yemek kaşığı labne peynir

CİNNAMON ROLLS NASIL YAPILIR? TARÇINLI RULO ÇÖREK TARİFİ

Bir kapta kuru mayayı, sütü ve toz şekeri karıştırın. Mayanın aktif olması için bir süre oda sıcaklığında bekletin.

Unu karıştırma kabına alın. Ortasını çukur açın ve kenarlarına tuz serpiştirin.

Maya karışımını, tereyağını ve yumurtayı da orta kısmına alın. Daha sonra unu ortaya doğru alıp hamuru toparlanana kadar yoğurun.

Ele yapışmayan ve yumuşak bir kıvam alan hamuru, hafif unladığınız tezgahın üzerinde merdane ile dikdörtgen şeklinde açın. Hamurun çok ince olmaması gerekiyor.

Geniş olan kenar kısımlarda bir parça boşluk bırakın ve toz şeker ile tarçını hamurun üzerine serpin.

Kenar kısımlardan başlayarak hamuru rulo şeklinde sarın.

Tarçınlı ruloyu bıçak yardımıyla 10 eşit parçaya bölün. Fırın tepsisine yağlı kağıt serin ve aralıklı olarak yerleştirin. Oda sıcaklığında 35 dakika kadar mayalanması için bekletin.

Ardından önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika kadar pişirin.

İsteğe göre beyaz çikolatayı benmari usulü eriterek, tarçınlı ruloların üzerini süsleyebilirsiniz.