Tarif sorduran lezzet: Tarçınlı zencefilli yılbaşı kurabiyesi nasıl yapılır? Kolları sıvayın...

Tarif sorduran lezzet: Tarçınlı zencefilli yılbaşı kurabiyesi nasıl yapılır? Kolları sıvayın...

Yılbaşı sofralarının tatlı lezzeti tereyağlı tarçınlı zencefilli kurabiye tarifi aramaları hız kazandı. Peki yılbaşı kurabiyesi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Mis gibi tereyağ, tarçın ve zencefil kokusunun birleştiği yılbaşı kurabiyesi tarifi, yılın son günlerinde oldukça revaçta.

Yapımı basit, malzemeleri az olan yılbaşı kurabiyesi için kolları sıvayanlar tarifini de sorguluyor.

Üstünü dilediğiniz gibi süsleyebileceğiniz yılbaşı kurabiyelerine ister sofranızda yer açın, isterseniz paketleyerek sevdiklerinize hediye edin.

İşte yeni yılın tatlı lezzeti "tarçınlı zencefilli cookie"....

Yılbaşı kurabiyesi malzemeleri

175 gr tereyağı

1 su bardağı toz şeker

1 adet yumurtanın sarısı

3,5 su bardağı un

1 yemek kaşığı kabartma tozu

1 çay bardağı pekmez

Yarım tatlı kaşığı toz zencefil

Yarım tatlı kaşığı tarçın

Tarifi:

Toz şeker, yumurta sarısı, pekmez ve oda sıcaklığındaki tereyağını çırpın.

Baharatları, unu ve kabartma tozunu ilave edin. Hamuru toparlayın, ekstra çok fazla un ilave etmeyin.

Toparlanan hamuru ikiye bölün ve streçleyerek buzdolabına kaldırın.

Merdane yardımıyla hamuru açın. Kurabiye kalıplarıyla kesin ve yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine dizin.

180 derece önceden ısıttığınız fırında 8-10 dakika kenarları hafifçe kızarıncaya kadar pişirin.

Pişen kurabiyeler tamamen soğuduğunda tepsiden alın ve isteğe göre süsleyerek servis yapın.



