Tarifler ziyan olmasın: İşte yumurta kokusuna kesin çözüm

Kek, börek, çörek... Yumurtasız yapmak neredeyse imkansız. Ancak burnunuzu o koku geldiği anda her şey değişebilir. Peki tatlı/tuzlu tariflerdeki yumurta kokusu nasıl azaltılır? İşte çözümü...

Yumurta lezzeti ve besin değeriyle mutfaklarımızdan hiç eksik etmediğimiz bir gıda.

Kahvaltılarda, keklerde, kurabiyelerde, böreklerde, yemeklerde, çorbalarda, sütlü tatlılarda ona hep yer veriyoruz. Fakat yumurtanın kokusu birçoğumuzu rahatsız ediyor.

Yumurta kokusu genellikle çok sayıda yumurta eklenen karışımlarda; bilhassa keklerde, şerbetli tatlılarda ve revanilerde daha belirgin olur. Çok sayıda yumurta ekleyerek yapacağınız karışımlarda dikkat etmeniz gereken en önemli şeylerden biri pişirme süresidir.

YUMURTA KOKUSU NASIL AZALTILIR?

Genellikle kokunun sebebi yumurtanın taze olup olmama durumu ile ilgilidir. Taze olmayan yumurtalar hamur işlerinde daha ağır bir kokuya sebep olabilir. Eğer yemeklerinizde, pastalarınızda yumurta kokusundan kurtulmak istiyorsanız dikkat etmeniz gereken ilk şey yumurtanın tazeliğidir.

Yumurtalı tatlı yaparken sarılarının ve beyazlarının ayrı ayrı kullanılacağı bir tarif kullanıyorsanız sarısının beyazına, beyazının sarısına karışmamasına dikkat etmeniz gerekir.

Tarifinizde şeker veya vanilya kullanacaksanız ilk olarak yumurtayla çırpmanız da kokuyu azaltmaya yardımcı olacaktır.